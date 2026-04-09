Kryeministri australian: Armëpushimi SHBA-Iran duhet të përfshijë Libanin
MARKETING
Kryeministri australian, Anthony Albanese, tha të enjten se armëpushimi SHBA-Iran duhet të zbatohet edhe për Libanin, mes sulmeve izraelite që kanë vrarë qindra persona, transmeton Anadolu.
MARKETING
Qeveria australiane “beson fuqimisht” se armëpushimi midis SHBA-së dhe Iranit duhet të mbulojë Libanin, tha Albanese në një konferencë për shtyp.
Mbetet e diskutueshme nëse Libani përfshihet në marrëveshje. Pakistani, i cili ndërmjetësoi marrëveshjen, tha se pauza dyjavore do të shtrihej në Liban, ndërsa Izraeli dhe SHBA-ja thanë se nuk ishte pjesë e marrëveshjes.
“Ne duam të shohim paqe në këtë rajon dhe kjo do të bëjë një ndryshim. E di që shumë australianë janë të shqetësuar për ngjarjet që ndodhin në Liban. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me ndikimin atje, por me efektin që po ka në të gjithë botën”, tha Albanese.
Sulmet ajrore izraelite në Liban vranë të paktën 254 persona të mërkurën dhe sulmet e reja të enjten herët vranë të paktën 17 të tjerë në Libanin jugor.
Libani ka shpallur një ditë zie kombëtare pas vrasjeve mes sulmeve të pamëshirshme nga Izraeli.
Izraeli ka kryer sulme ajrore dhe një ofensivë tokësore në Libanin jugor që nga një sulm ndërkufitar nga Hezbollahu më 2 mars, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi në nëntor 2024.
Sulmet erdhën pasi Irani dhe SHBA-ja njoftuan një armëpushim të martën që synonte të hapte rrugën për një marrëveshje përfundimtare për t’i dhënë fund një lufte të nisur nga Washingtoni dhe Tel Avivi kundër Teheranit më 28 shkurt, e cila ka lënë mijëra të vdekur dhe të plagosur.