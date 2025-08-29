Kryediplomatja evropiane, Kallas: Putini po tallet me të gjitha përpjekjet për paqe

Kryediplomatja evropiane, Kallas: Putini po tallet me të gjitha përpjekjet për paqe

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian (BE) për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaja Kallas tha se presidenti rus, Vladimir Putin po tallet me përpjekjet për paqe dhe se presioni mbi Rusinë duhet të rritet përmes sanksioneve, raporton Anadolu.

Kallas foli në fillim të Takimit të Ministrave të Mbrojtjes të BE-së në Kopenhagë, kryeqytetin e Danimarkës, e cila mban Presidencën e BE-së.

Ajo theksoi se axhenda e takimit ishte “ndihma ushtarake për Ukrainën”.

“Putini po tallet me të gjitha përpjekjet për paqe. E vetmja gjë që ai kupton është presioni. Kjo është ajo që duhet të bëjmë”, deklaroi kryediplomatja evropiane.

Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për rritjen e presionit ndaj Rusisë përmes sanksioneve dhe se do të diskutohet edhe çështja e “gatishmërisë së mbrojtjes”.

Zyrtarja e lartë e BE-së shtoi se do t’u kërkojë shteteve anëtare të tregojnë se si do të kontribuojnë me projekte konkrete në fushat e tyre të forcës.

