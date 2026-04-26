Kryediplomati turk zhvillon bisedë telefonike me negociatorët amerikanë për Iranin
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me negociatorët amerikanë të përfshirë në përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Iran, raporton Anadolu.
Burime nga Ministria e Punëve të Jashtme thanë se Fidan shkëmbeu mendime me palën amerikane mbi zhvillimet më të fundit në negociatat mes SHBA-së dhe Iranit.
Pakistani ndërmjetësoi një armëpushim më 8 prill dhe raundi i parë i bisedimeve për paqe SHBA-Iran u mbajt tre ditë më vonë në Islamabad, por nuk u arrit marrëveshje. Përpjekjet për të ringjallur negociatat e ngecura janë duke vazhduar.
Ministri iranian i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi, dje në Islamabad u takua me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sharif dhe shefin e ushtrisë, Asim Munir, ndërsa vizita e të dërguarve amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner në kryeqytetin pakistanez u anulua.
Pikat kryesore të mosmarrëveshjes mes dy palëve thuhet se janë hapja e Ngushticës së Hormuzit, një nyje kyçe globale e transportit detar të cilën Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive që nga sulmi i SHBA-së dhe Izraelit më 28 shkurt, bllokada amerikane e porteve iraniane dhe fati i uraniumit të pasuruar që zotëron Teherani.