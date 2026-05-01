Kryediplomati turk takohet me kryetarin e Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut
Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan është takuar me kryetarin e Komisionit të Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut (Hashd al-Shaabi), Falih al-Fayyad, transmeton Anadolu.
Siç njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme në platformën turke të mediave sociale NSosyal, takimi u zhvillua në kryeqytetin Ankara.
Nuk u dhanë detaje të mëtejshme rreth takimit të mbajtur në Ankara midis ministrit Fidan dhe kreun e grupit Hashd al-Shaabi.