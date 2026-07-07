Kryediplomati turk: Siguria evropiane nuk mund të reduktohet në BE
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, tha se siguria evropiane nuk mund të reduktohet në Bashkimin Evropian (BE) dhe se kërkon një qasje më të gjerë, duke theksuar rolin qendror të Turqisë në arkitekturën e sigurisë së kontinentit, raporton Anadolu.
Duke folur në aktivitetin me titull “Siguria evropiane pas Samitit të Ankarasë: Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet aleatëve të NATO-s në mbarë Evropën”, të organizuar në Ankara nga Qendra për Kërkime Strategjike (SAM) e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Chatham House, Fidan tha se NATO duhet të përqendrohet në ndërtimin e kapaciteteve strategjike afatgjata dhe jo vetëm në reagimin ndaj kërcënimeve ekzistuese, thanë burime diplomatike.
Fidan tha se, pavarësisht tensioneve mes SHBA-së dhe Evropës, ai nuk pret që ato të shndërrohen në një krizë të pakontrolluar në samitin e NATO-s dhe se pjesëmarrja e presidentit amerikan Donald Trump do të jetë e rëndësishme për menaxhimin e dallimeve.
Ai theksoi se siguria evropiane kërkon një qasje gjithëpërfshirëse përtej BE-së, duke nënvizuar rolin qendror të Turqisë në këtë kuadër.
Fidan përsëriti mbështetjen e Turqisë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërsa tha se ruajtja e kontakteve diplomatike dhe dialogut me Rusinë mbetet gjithashtu e domosdoshme për sigurinë evropiane.
Ai shtoi se kapaciteti i industrisë së mbrojtjes së NATO-s nuk duhet të shihet vetëm përmes një kornize të përqendruar te BE-ja, duke i përshkruar vende si Turqia dhe Britania, të dyja me industri të fuqishme të mbrojtjes, si partnerë natyralë dhe thelbësorë në bashkëpunimin evropian në fushën e mbrojtjes.
Fidan tha se Evropa nuk duhet t’i shohë thirrjet e SHBA-së për ndarje më të madhe të barrës si presion psikologjik apo kërcënim, duke shtuar se Evropa duhet të marrë përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen e saj.
Forcimi i kapaciteteve mbrojtëse të Evropës është thelbësor jo vetëm për të ardhmen e NATO-s, por edhe për qëndrueshmërinë strategjike të Evropës, tha ai, duke shtuar se fajësimet e ndërsjella mes Evropës dhe SHBA-së nuk pritet të dominojnë samitin e Ankarasë.
Ministri i Jashtëm turk theksoi se pjesa më e vështirë e përgatitjeve për samitin kishte qenë bindja e Trumpit për të marrë pjesë dhe se “pjesa e vështirë është kapërcyer” pas sigurimit të pjesëmarrjes së tij.