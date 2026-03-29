Kryediplomati turk merr pjesë në bisedimet katërpalëshe në Islamabad për tensionet në Lindjen e Mesme
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka marrë pjesë në një takim të ministrave të jashtëm të Turqisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite të mbajtur në Islamabad, raporton Anadolu.
Sipas burimeve diplomatike turke, takimi u përqendrua në zhvillimet më të fundit në Lindjen e Mesme, ndërsa lufta SHBA-Izrael kundër Iranit shënon një muaj.
Fidan mbërriti në kryeqytetin e Pakistanit për dy ditë bisedimesh të përqendruara në çështje rajonale.
Vizita vjen në një kohë kur Turqia, Pakistani dhe Egjipti vazhdojnë përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit në vazhdim.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë kryer sulme ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, me raportime për më shumë se 1.300 të vdekur.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima, dëme në infrastrukturë dhe ndërprerje në tregjet globale dhe aviacion.