Kryediplomati turk: Marrëveshja SHBA-Iran është e rëndësishme për sa i përket zbutjes së krizës financiare globale
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, foli mbi zhvillimet aktuale gjatë një programi televiziv:
— (Lufta SHBA-Iran) Barra ekonomike që sjell mungesa e një zgjidhjeje po bëhet çdo ditë e më e rëndë për shumë vende. Situata po shkon drejt pasojave shumë shkatërruese.
— Situata lidhur me Ngushticën e Hormuzit ndodhet në një ngërç. Një marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit është e rëndësishme jo vetëm për të garantuar që Ngushtica e Hormuzit të mbetet e hapur, por edhe për potencialin e saj për të ndihmuar në zbutjen e mëtejshme të krizës financiare globale.
— (Gjenocidi në Gaza) Po shohim se çdo aktor që ndihmon drejtpërdrejt ose tërthorazi në këtë çështje do të vazhdojë të paguajë një çmim politik.
— Qëndrimi i Turqisë në rajonin e saj nuk është diçka që u pëlqen disa fuqive kryesore, veçanërisht Izraelit. Izraeli po zhvillon lobim serioz edhe në SHBA.
— Hegjemoni ka marrë fund. Kur ekzistonte hegjemonia, problemet që ajo sillte ishin mjaft të mëdha. Tashmë Turqia ka kapacitetin për t’u marrë me problemet rajonale.
— (Aleanca e Mekës) Politika jonë aktuale ka të bëjë me mbrojtjen e Arabisë Saudite. Pra, nuk ka asnjë vendim për vendosjen e trupave ushtarake brenda Jemenit. Megjithatë, Arabisë Saudite po i ofrohet mbështetja e nevojshme për mbrojtjen e saj.
— Ne tashmë jemi një popull që e njeh luftën. Pra, me sa duket, lufta është puna jonë. Kemi luftuar shumë dhe vazhdojmë të luftojmë. Zoti na ruajt nga lufta, por kur vjen puna te luftimi, mos u shqetësoni, do të gjejmë përgjigjen në një fushë që e njohim mirë.