Kryediplomati turk: Marrëveshja detare Turqi-Libi është “plotësisht legjitime”
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se marrëveshja detare e vitit 2019 ndërmjet Turqisë dhe Libisë është “plotësisht legjitime”, si nga pikëpamja e së drejtës ndërkombëtare, ashtu edhe nga ajo politike.
“Kjo është një marrëveshje plotësisht legjitime, si nga pikëpamja juridike, ashtu edhe nga ajo politike. Nuk ka nevojë të debatohet për të”, tha Fidan për Anadolu gjatë një vizite në Bruksel.
Deklaratat e tij erdhën pas pranimit nga Dhoma e Përfaqësuesve e Libisë të memorandumit të mirëkuptimit të vitit 2019 për përcaktimin e kufijve të zonave të juridiksionit detar ndërmjet Turqisë dhe Libisë.
Fidan e përshkroi këtë zhvillim si një arritje diplomatike që rezulton nga politika e jashtme e ndjekur nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan.
Ai tha se marrëveshja pasqyron parimet e politikës së jashtme të Turqisë për mbështetjen e paqes dhe stabilitetit përmes bashkëpunimit me përfitime të ndërsjella.
“Besimi që vëllezërit tanë libianë kanë treguar ndaj Turqisë, si dhe stabiliteti që kjo marrëveshje do të sjellë në Mesdheun Lindor, kanë rëndësi të jashtëzakonshme”, tha ai.
Duke iu referuar reagimeve të vendeve të tjera, Fidan tha se disa qeveri ndihen të detyruara të reagojnë, ndërsa të tjerat kanë shqetësime të mirëfillta strategjike.
“Ne e kuptojmë pse këto vende po reagojnë. Disa reagojnë sepse ndihen të detyruara ta bëjnë këtë, ndërsa të tjerat kanë vërtet shqetësime strategjike lidhur me këtë çështje”, tha ai.
Fidan tha se ekspertët juridikë turq e konsiderojnë marrëveshjen të vlefshme që nga nënshkrimi i saj në vitin 2019, për shkak të strukturës së saj juridike.
“Sipas ekspertëve tanë juridikë, ajo që ndodhi në Dhomën e Përfaqësuesve të Libisë ishte në thelb një akt pranimi dhe jo ratifikimi”, tha ai.
“Nga këndvështrimi ynë, ne e kemi konsideruar këtë një marrëveshje të vlefshme që nga viti 2019”, shtoi ai.
Fidan rikonfirmoi vendosmërinë e Turqisë për të vijuar nismat diplomatike që synojnë promovimin e paqes, sigurisë, stabilitetit dhe prosperitetit në Mesdhe.
“Diplomacia jonë nuk ka asnjë qëllim tjetër përveç këtij”, tha ai.
– Fidan zhvillon bisedime me zyrtarë belgë, të NATO-s dhe të BE-së
Më tej, Fidan tha se zhvilloi një “seri intensive takimesh” në Bruksel, ku u diskutuan marrëdhëniet ndërmjet qeverive të Turqisë dhe Belgjikës, si dhe lidhjet e Ankarasë me NATO-n dhe BE-në.
Ai tha se në bisedimet me homologun belg u trajtuan çështje dypalëshe dhe rajonale.
Fidan mori pjesë gjithashtu në një takim me ministrat e Jashtëm, të Drejtësisë dhe të Brendshëm të Turqisë dhe Belgjikës, së bashku me ministrin turk të Drejtësisë, Akin Gurlek dhe ministrin e Brendshëm, Mustafa Ciftci. Ai tha se diskutimet përfshinë çështje që lidhen me përgjegjësitë e të tre ministrive.
Fidan e përshkroi mekanizmin e konsultimeve, të krijuar në vitin 2016, si shumë të dobishëm.
Duke rikujtuar vizitën e mbretëreshës belge Mathilde në Turqi, të shoqëruar nga një delegacion i madh ekonomik dhe tregtar, Fidan tha se kjo vizitë i kishte forcuar marrëdhëniet dypalëshe.
“Kjo i ngriti qartazi marrëdhëniet tona dypalëshe në një nivel tjetër dhe ne po vazhdojmë të ndërtojmë mbi këtë bazë”, tha ai.
Fidan u takua gjithashtu me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, për të diskutuar marrëdhëniet Turqi-NATO dhe përpjekjet për zbatimin e vendimeve të marra në samitin e NATO-s në Ankara në korrik.
Ai tha se bisedimet përfshinë gjithashtu luftën Rusi-Ukrainë, zhvillimet në rajonin e Gjirit, çështjet institucionale të NATO-s dhe zona të ndryshme të krizës.
Gjatë bisedimeve me shefen e diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas, Fidan tha se diskutuan pengesat në marrëdhëniet Turqi-BE, si dhe sfidat rajonale dhe globale.
Këto përfshinin luftën Rusi-Ukrainë, Ngushticën e Hormuzit, Ngushticën Bab el-Mandeb, sfidat energjetike dhe ndërprerjet e transportit të drithërave nga Deti i Zi.
“Ne shqyrtuam gjithashtu fushat ku marrëdhëniet Turqi-BE kanë ngecur, si dhe ato ku është shënuar përparim”, tha ai.
Fidan tha se zhvilloi gjithashtu bisedime të gjera me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për tregtinë, marrëdhëniet politike dhe statusin e Turqisë si vend kandidat për anëtarësim në BE.
“Është thelbësore të vazhdojmë diskutimet thelbësore, të planifikuara mirë dhe këmbëngulëse për këto çështje”, tha ai.