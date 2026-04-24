Kryediplomati turk: Izraeli është bërë “kërcënim i drejtpërdrejtë për sigurinë globale”, nevojitet “reagim kolektiv”
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se Izraeli është bërë “kërcënim i drejtpërdrejtë për sigurinë globale” dhe bëri thirrje për një reagim ndërkombëtar “kolektiv”, duke theksuar se paqëndrueshmëria në rritje nuk mund të shihet më vetëm përmes një këndvështrimi rajonal, raporton Anadolu.
Duke folur në Universitetin e Oksfordit mbi riorganizimin global, Fidan tha se bota po përjeton jo thjesht një tranzicion gjeopolitik, por një transformim më të thellë.
“Ajo që po dëshmojmë sot nuk është një tranzicion, por më tepër një transformim”, tha ai, duke shtuar se shtetet nuk mund të “delegojnë më sigurinë, diplomacinë apo imagjinatën e tyre strategjike”.
Duke iu referuar luftës me Iranin, e cila filloi me sulmet e SHBA-së dhe Izraelit, Fidan tha se konflikti i dha “një goditje të rëndë prosperitetit, sigurisë dhe stabilitetit global”.
“Kërcënimi sistematik i Izraelit për të destabilizuar rajonin ka tejkaluar kufijtë lokalë dhe tani përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë globale”, tha ai, duke shtuar se veprime të tilla “kërkojnë një reagim kolektiv nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar”.
Fidan gjithashtu tha se “dallimi midis krizave rajonale dhe globale është zhdukur vërtet”, duke nënvizuar se konfliktet nuk mund të trajtohen më si të izoluara.
Ai deklaroi se një pasiguri e tillë ka rritur rëndësinë e fuqive të mesme, duke i përshkruar ato si shtete me “gjeografi strategjike”, shtrirje diplomatike dhe vullnet politik për të prodhuar rezultate.
Fidan vuri theksin mbi pozitën gjeografike të Turqisë, shtrirjen institucionale si anëtare e NATO-s dhe kandidate për në BE, si dhe përpjekjet ndërmjetësuese – nga nisma për drithin në Detin e Zi deri te diplomacia në Bririn e Afrikës – si shembuj të rolit të Ankarasë në menaxhimin e krizave.
Ai gjithashtu bëri thirrje për reforma institucionale globale dhe për një rend rajonal në Lindjen e Mesme të bazuar në bashkëpunim dhe jo në “dominim apo nënshtrim”, duke mbështetur “zgjidhje rajonale për probleme rajonale nga vendet e rajonit”.