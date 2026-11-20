Kryediplomati turk i bën thirrje BE-së të mos lejojë që qipriotët grekë ta mbajnë “peng” marrëdhënien me Turqinë
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian (BE) që të mos lejojë që Administrata Qipriote Greke ta “mbajë peng të ardhmen e marrëdhënieve mes Turqisë dhe BE-së”, duke paralajmëruar se një qasje e tillë do të ishte e gabuar, raporton Anadolu.
Sipas burimeve diplomatike turke, Fidan i bëri këto deklarata gjatë një takimi në Ankara me zëvendëspresidentin ekzekutiv të Komisionit Evropian për Kohezion dhe Reforma, Raffaele Fitto.
Ai përshëndeti përpjekjet e Fittos për forcimin e bashkëpunimit mes Ankarasë dhe BE-së, si dhe rolin e tij konstruktiv në këtë proces, duke theksuar rëndësinë që Turqia u kushton marrëdhënieve me bllokun evropian.
Fidan tha se Turqia dhe BE-ja mund të ndërmarrin hapa të rëndësishëm mbi bazën e interesave të ndërsjella.
Ai theksoi gjithashtu se modernizimi i Unionit Doganor do t’u shërbente interesave të përbashkëta ekonomike të Turqisë dhe BE-së, duke argumentuar se kjo çështje nuk duhet të lidhet me mosmarrëveshjen për Qipron.