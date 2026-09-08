Kryediplomati turk Fidan takon ambasadorin amerikan Barrack dhe kongresmenin Issa
Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, është takuar me ambasadorin e SHBA-së në Turqi, Tom Barrack dhe anëtarin në largim të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Darell Issa, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë publikoi një fotografi nga takimi i zhvilluar në kryeqytetin Ankara, por nuk dha informacione të tjera.
Issa, anëtar i Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë të Dhomës së Përfaqësuesve, nuk do të kandidojë për rizgjedhje në zgjedhjet e nëntorit për Kongresin amerikan.
Mandati i tij pritet të përfundojë në janar të vitit të ardhshëm, kur pasardhësi i tij të bëjë betimin në Kongresin e ri.