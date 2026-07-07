Kryediplomati turk Fidan merr pjesë në takimet e NATO-s në Ankara

Kryediplomati turk Fidan merr pjesë në takimet e NATO-s në Ankara

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan mori pjesë sot në dy takime ministrore të mbajtura në kuadër të Samitit të NATO-s në Ankara, tha Ministria e Jashtme turke, transmeton Anadolu.

Fidan mori pjesë në takimin e ministrave të Jashtëm të Iniciativës së Bashkëpunimit të Stambollit (ICI) të NATO-s, i cili u mbajt në kuadër të samitit, tha ministria në platformën turke të mediave sociale NSosyal.

Në një postim tjetër, ministria tha se Fidan mori pjesë gjithashtu në takimin e Këshillit NATO-Ukrainë, të mbajtur në nivel ministrash të jashtëm gjatë samitit.

Takimet u mblodhën si pjesë e Samitit të 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s të organizuar nga Turqia në kryeqytetin Ankara.

Samiti i Ankarasë shënon Samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas Samitit të Stambollit të vitit 2004. Takimi gjithashtu ofron një platformë për takime dypalëshe midis Turqisë dhe vendeve aleate mbi bashkëpunimin politik, të sigurisë dhe ekonomik.

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