Kryediplomati turk Fidan: Izraeli nuk mund të garantojë sigurinë e tij duke dëmtuar fqinjët
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, i bëri thirrje të martën Izraelit që të heqë dorë nga politikat që dëmtojnë vendet fqinje, duke theksuar se ai nuk mund të garantojë sigurinë e vet në kurriz të tyre, transmeton Anadolu.
“Izraeli duhet ta kuptojë tani se nuk mund ta garantojë sigurinë e vet duke dëmtuar fqinjët e tij dhe duhet të heqë dorë nga kjo politikë”, deklaroi Fidan gjatë një konference të përbashkët për shtyp me ministrin e Jashtëm sirian, Asaad Hassan al-Shaibani, në kryeqytetin turk, Ankara.
Al-Shaibani theksoi gjithashtu rëndësinë e Sirisë për stabilitetin rajonal, duke thënë: “Stabiliteti i Sirisë është guri i themelit për stabilitetin e Lindjes së Mesme. Turqia, ndërkaq, është një partner i pazëvendësueshëm në ndërtimin e kësaj strukture”.
Fidan njoftoi gjithashtu se Turqia dhe Siria kanë arritur një marrëveshje për themelimin e një universiteti të përbashkët – Universiteti Turqi-Siri – në kryeqytetin Damask.
Duke komentuar interesin për “Aleancën e Mekës”, të cilën Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani e themeluan në gusht të këtij viti, Fidan tha: “Interesi i madh për Aleancën e Mbrojtjes të Mekës është një tregues i qartë i ndikimit pozitiv që përpjekjet tona të orientuara drejt paqes, mund të kenë në rajon”.