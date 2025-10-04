Kryediplomati turk e quan akti fisnik Flotiljen Globale Sumud: Shtetet duhet ta mbështesin
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, në një intervistë për “TRT News”, ka komentuar zhvillimet më të fundit në rajon dhe më gjerë, duke vlerësuar lartë iniciativën humanitare të Flotiljes Globale Sumud, zhvillimet në trekëndëshin SHBA-Izrael-Palestinë dhe bashkëpunimin rajonal.
📌 Flotilja Globale Sumud
Fidan e cilësoi nisjen e flotiljes si “një akt të rrallë dhe fisnik”, duke theksuar se “shtetet duhet ta mbështesin këtë veprim në masën më të plotë të mundshme”. Ai bëri të ditur se Turqia ka vendosur një koordinim të ngushtë politik me shumë vende pas nisjes së flotiljes dhe ka ushtruar presion ndërkombëtar.
Sa i përket aktivistëve të ndaluar nga Izraeli, Fidan deklaroi se “kontaktuam autoritetet izraelite të sigurisë përmes Organizatës Kombëtare të Inteligjencës (MIT)” për procesin e riatdhesimit të tyre.
📌 Plani Trump për Lindjen e Mesme
Në lidhje me deklaratën e ish-presidentit amerikan Donald Trump, se nuk do të lejojë aneksimin e Bregut Perëndimor, Fidan e cilësoi këtë si “një pikë kthese historike në marrëdhëniet SHBA-Palestinë-Izrael”. Ai shprehu shqetësimin se “gjithmonë ekziston mundësia që Netanyahu ta sabotojë këtë plan”, duke theksuar nevojën për “seriozitet dhe vendosmëri nga ana e SHBA-së”.
📌 Bashkëpunimi rajonal
Ministri turk nënvizoi rëndësinë e një bashkëpunimi të qëndrueshëm rajonal, duke propozuar nënshkrimin e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për të garantuar integritetin territorial, sovranitetin dhe sigurinë reciproke mes vendeve të rajonit. “Nevojitet një pakt, platformë, marrëveshje dhe konventë për stabilitetin rajonal”, theksoi ai.
📌 Vizita e Erdoğan në SHBA
Fidan e quajti vizitën e fundit të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan në SHBA si “një vizitë historike në marrëdhëniet turko-amerikane, veçanërisht në aspektin e diplomacisë së lidershipit”, duke nënvizuar rëndësinë e kontakteve të drejtpërdrejta mes liderëve për adresimin e sfidave globale.