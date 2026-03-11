Kryediplomati turk do të presë në takim homologun gjerman
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan do të presë në takim homologun e tij gjerman Johann Wadephul në kryeqytetin Ankara, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Wadephul do të udhëtojë drejt Turqisë të enjten, ku do të takohet me ministrin Fidan, thanë burimet.
Gjatë takimit, Fidan pritet të shprehë kënaqësinë e tij për vrullin e fituar në marrëdhëniet turko-gjermane përmes vizitave të nivelit të lartë si dhe të shprehë shpresën që takimi i tretë i ardhshëm i Mekanizmit të Dialogut Strategjik Turqi-Gjermani, i planifikuar për 18 maj në Berlin, do të kontribuojë në marrëdhëniet shumëdimensionale mes vendeve.
Fidan pritet të shprehë pritshmërinë e Turqisë që Bashkimi Evropian (BE) gjithashtu t’i qaset marrëdhënieve Turqi-BE nga një perspektivë strategjike dhe që Gjermania të kontribuojë në procesin e negociatave për anëtarësimin e Turqisë në BE.
Ai pritet të përcjellë pritshmëritë e Turqisë për çështje urgjente që lidhen me BE-në, përfshirë përditësimin e Bashkimit Doganor dhe dialogun për liberalizimin e vizave.
Fidan ka të ngjarë të theksojë qëndrimin e Ankarasë për zhvillimet e fundit rajonale dhe të shprehë shqetësimin se sulmet në rajon rrezikojnë sigurinë e furnizimeve me energji dhe krijojnë rreziqe në fushat e luftës kundër terrorizmit dhe migracionit.
Ai gjithashtu pritet të shkëmbejë pikëpamje mbi hapat që mund të ndërmerren për të ulur tensionet dhe të theksojë se diplomacia është opsioni i vetëm si dhe të diskutojë qëndrimin e Turqisë për çështje të tjera rajonale dhe globale si situata në Gaza, lufta Rusi-Ukrainë dhe zhvillimet në Siri.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan vizitoi për herë të fundit Gjermaninë në nëntor 2023. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier vizitoi Turqinë në shkurt të vitit të kaluar ndërsa kancelari gjerman Friedrich Merz vizitoi Turqinë në tetorin e kaluar.
Gjithashtu, Fidan vizitoi për herë të fundit Gjermaninë në nëntorin e kaluar ndërsa Wadephul zhvilloi një vizitë pune në Ankara muajin e mëparshëm. Vëllimi i tregtisë dypalëshe mes Turqisë dhe Gjermanisë vitin e kaluar arriti në 52,2 miliardë dollarë. Në afat të shkurtër, ky vëllim pritet të arrijë në 60 miliardë dollarë në vit.