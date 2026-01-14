Kryediplomati turk dhe homologu iranian diskutuan mbi hapat për uljen e tensioneve rajonale
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan dhe homologu i tij iranian, Abbas Araghchi diskutuan sot mbi hapat për të ulur tensionet rajonale, raporton Anadolu.
Sipas burimeve diplomatike turke, gjatë një telefonate Fidan nënvizoi rëndësinë e negociatave si një mjet për të ulur tensionet rajonale. Telefonata pasoi një bisedë telefonike të mëparshme midis dy ministrave të martën, duke shënuar shkëmbimin e tyre të dytë brenda 24 orëve.
Irani është tronditur nga vala e protestave që nga muaji i kaluar që filluan më 28 dhjetor në Pazarin e Madh të Teheranit, për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Demonstratat më vonë u përhapën në disa qytete të tjera.
Zyrtarët qeveritarë akuzuan SHBA-në dhe Izraelin për mbështetjen e “trazirave” dhe “terrorizmit”.
Nuk ka shifra zyrtare të viktimave, por Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA), një grup i të drejtave me bazë në SHBA tha se numri i të vdekurve ka arritur në mbi 2.550, përfshirë forcat e sigurisë dhe protestuesit ndërsa mbi 1.100 janë të plagosur.