Kryediplomati turk bën thirrje për presion ndaj Izraelit për të parandaluar shkeljet e planit të paqes në Gaza
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka theksuar nevojën për ruajtjen e momentit të planit të paqes në Gaza, si dhe ka bërë thirrje për presion më të madh ndaj Izraelit për të parandaluar shkeljet, raporton Anadolu.
“Përpjekjet që palët do të bëjnë në këtë çështje janë të rëndësishme. Në veçanti, ushtrimi i presionit ndaj hezitimit të Izraelit dhe parandalimi i shkeljeve të tij janë jashtëzakonisht të rëndësishme për kalimin në fazën e dytë në Gaza. Sinqerisht, ne po paralajmërojmë si komunitetin ndërkombëtar, ndërmjetësuesit dhe të gjithë aktorët në Bordin e Paqes që të marrin masat e nevojshme”, tha Fidan në një konferencë të përbashkët për media me homologen e tij austriake, Beate Meinl-Reisinger.
Ai tha se kushtet në Gaza dhe Bregun Perëndimor, të cilat i përshkroi si “një zgjatim i ekspansionizmit izraelit në rajon”, nuk i shërben interesave të rajonit apo Evropës.
Sipas ministrit turk, situata rrezikon të gjenerojë paqëndrueshmëri të mëtejshme, sfida për sigurinë energjetike dhe rritje të migracionit të parregullt.
Ai gjithashtu tha se 1 milion persona janë zhvendosur në Liban për shkak të pushtimit izraelit, duke paralajmëruar se zgjerimi i mëtejshëm mund të shkaktojë valë të reja migracioni.
Për këtë arsye, theksoi ai, Izraeli duhet “të vendoset nën presion ndërkombëtar më të kualifikuar në këtë çështje”.
– Bashkëpunim i mirë me Austrinë
Duke shprehur mirënjohje për mikpritjen e Austrisë, Fidan tha se marrëdhëniet dypalëshe janë intensifikuar, duke theksuar takime të shumta dhe koordinim të rregullt me homologen e tij në muajt e fundit, si dhe pjesëmarrjen e saj në Forumin e Diplomacisë në Antalya.
Bisedimet, tha ai, përfshinë tregtinë, investimet, migracionin e parregullt, luftën kundër terrorizmit dhe çështjet konsullore.
Ai theksoi “bashkëpunimin e mirë” me Austrinë në fushën e migracionit të parregullt, duke shtuar se Turqia ka akumuluar përvojë të rëndësishme në këtë fushë.
Fidan tha se situata e migrantëve sirianë është e lidhur ngushtë me përpjekjet për stabilizimin e Sirisë, një temë e diskutuar gjithashtu në takim.
Ai shtoi se politikat e qeverisjes në Siri gjatë vitit të fundit janë thelbësore për menaxhimin e migracionit dhe sigurimin e stabilitetit rajonal.
Në fund, Fidan përgëzoi qeverinë austriake për kontributin e komunitetit turk në jetën politike, sociale, ekonomike dhe kulturore të vendit.
– Fidan: Kriza në Hormuz thekson rëndësinë e lidhjeve alternative të transportit
Duke folur për tensionet rajonale, ministri turk tha se Ankaraja po punon për të siguruar që bisedimet mes Iranit dhe SHBA-së të përfundojnë sa më parë.
Ai theksoi nevojën për t’i dhënë fund krizës dhe për të zgjidhur ndërprerjet në Ngushticën e Hormuzit, në mënyrë që të rikthehen kushtet normale të qarkullimit.
Fidan theksoi problemet serioze me çmimet e energjisë, furnizimin me energji, si dhe furnizimin me ushqime dhe produkte të tjera për vendet e rajonit.
Sipas tij, kriza thekson rëndësinë e rrugëve alternative të lidhjes dhe transportit.
Fidan tha se Turqia shpreson që bisedimet e nisura në Islamabad të kenë sukses, duke theksuar angazhimin e vazhdueshëm me të gjitha palët për të mbështetur një zgjidhje.
– Qëndrimi i Turqisë ndaj BE-së mbetet i pandryshuar
Sa i përket marrëdhënieve me Bashkimin Evropian (BE), Fidan tha se qëndrimi i Turqisë për anëtarësim mbetet i pandryshuar. Ai theksoi se zhvillimet e fundit kanë nxjerrë në pah sfida strukturore në procesin e anëtarësimit.
Fidan po ashtu tha se po vazhdojnë përpjekjet për përditësimin e Unionit Doganor dhe për liberalizimin e vizave. Ai shtoi se përfshirja e Turqisë në nisma si “Made in EU” është e rëndësishme për forcimin e zinxhirëve të furnizimit të Evropës.
Ai tha se Ankaraja pret mbështetjen e Austrisë për këto çështje dhe theksoi nevojën për bashkëpunim të mëtejshëm në lidhjet rajonale.
Duke iu referuar projekteve si Korridori i Mesëm dhe Nisma e Tre Deteve, Fidan tha se diskutimet u fokusuan edhe në përmirësimin e lidhjeve mes Evropës dhe Azisë dhe forcimin e korridoreve energjetike.
– Turqia mbështet ndërmjetësimin në luftën Rusi-Ukrainë
Më tej, Fidan tha se në bisedime u diskutua edhe lufta Rusi-Ukrainë, duke theksuar rolin ndërmjetësues të Turqisë dhe presidentit Recep Tayyip Erdogan.
“Turqia ka pritur negociata Rusi-Ukrainë në forma dhe nivele të ndryshme që nga viti 2022”, tha ai, duke shtuar se Ankaraja mbështet përpjekjet ndërmjetësuese të udhëhequra nga SHBA-ja.
Ai ritheksoi se Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit.