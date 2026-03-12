Kryediplomati turk: Ankaraja kundërshton çdo plan që synon të provokojë luftë civile në Iran
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha sot se Ankaraja mbetet “plotësisht kundër çdo plani që synon të provokojë luftë civile në Iran dhe të nxisë konflikte përgjatë vijave etnike ose fetare”, transmeton Anadolu.
Ministri Fidan i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët për mediat pas takimit të tij me ministrin e Jashtëm gjerman Johann Wadephul në kryeqytetin Ankara.
Komentet e tij erdhën ndërsa sulmet ajrore amerikane dhe izraelite ndaj Iranit, të nisura më 28 shkurt, kanë vrarë rreth 1.300 persona dhe kanë plagosur mijëra të tjerë.
Tensionet përfshinë Lindjen e Mesme pasi Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt të cilat deri më tani kanë vrarë mbi 1.300 persona, përfshirë Ali Khamenein, ish-udhëheqësin suprem të vendit dhe mbi 150 nxënëse të një shkolle. Në sulmet izraelite dhe amerikane gjithashtu janë plagosur mbi 10 mijë persona.
Teherani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe disa vende të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.