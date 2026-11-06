Kryediplomati turk: Aleanca e Mekës e hapur për vendet e rajonit që ndajnë të njëjtin vizion për paqen
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan ka deklaruar se vendet e rajonit që ndajnë një vizion të përbashkët për paqen mund t’i bashkohen aleancës së mbrojtjes së Mekës, raporton Anadolu.
Fidan i bëri këto komente në një artikull me titull “Roli i përgjegjësisë rajonale në politikën tonë të jashtme: Aleanca e Mbrojtjes së Mekës”, të botuar në numrin e nëntorit të revistës mujore AA Briefing të Anadolu-s.
Turqia nënshkroi Marrëveshjen e Mekës për Mbrojtje të Përbashkët me Pakistanin dhe Arabinë Saudite, pasi të tre vendet ndajnë vizionin për “zgjidhje rajonale për problemet rajonale”, tha Fidan.
Ai theksoi se aleanca synon të kontribuojë në stabilitetin rajonal përmes forcimit të aftësive parandaluese ndaj kërcënimeve. Fidan tha se sistemi global i qeverisjes po kalon një periudhë të trazuar dhe se Lindja e Mesme ndodhet në qendër të sfidave globale.
“Aleanca e Mbrojtjes së Mekës qëndron në pikëprerjen e prioriteteve tona strategjike të politikës së jashtme, të cilat mund të përmblidhen në forcimin e paqes dhe stabilitetit rajonal, mbështetjen e zhvillimit dhe mirëqenies, zgjerimin e kuadrit institucional të marrëdhënieve tona të jashtme dhe kontributin në transformimin e sistemit global”, tha Fidan.
Në artikullin e tij, Fidan ofroi vlerësime mbi kornizën institucionale të marrëdhënieve të jashtme, sistemin global të qeverisjes dhe vizionin e Turqisë për të ardhmen.
– AA Briefing ofron analiza të thelluara mbi zhvillimet globale dhe rajonale
AA Briefing u ofron lexuesve analiza gjithëpërfshirëse mbi zhvillimet globale dhe rajonale, duke ndërthurur vlerësime ekspertësh, hulumtime të posaçme, komente origjinale dhe infografika të detajuara mbi politikën e jashtme, sigurinë, ekonominë, teknologjinë, mjedisin dhe transformimet shoqërore.
Revista synon të paraqesë zhvillimet komplekse globale nga një këndvështrim të qartë, gjithëpërfshirës dhe shumëdimensional.
Duke synuar të shërbejë si një burim i besueshëm referimi për politikëbërësit, akademikët, studiuesit, profesionistët e medias dhe lexuesit e interesuar për transformimet globale, çdo numër shqyrton sfondin dhe pasojat e zhvillimeve kryesore si dhe skenarët e mundshëm për të ardhmen.
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