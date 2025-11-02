Kryediplomati sirian: Sharaa do të zhvillojë vizitë në Shtëpinë e Bardhë, e para nga një president i Sirisë
Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa do të realizojë vizitë zyrtare në Shtëpinë e Bardhë, për herë të parë në histori nga një president i vendit, për të hapur një “kapitull të ri” në marrëdhëniet mes Damaskut dhe Washingtonit, deklaroi ministri i Jashtëm Assad al-Shaibani.
“Presidenti Ahmad al-Sharaa do të jetë në Shtëpinë e Bardhë në fillim të nëntorit”, tha Shaibani gjatë një fjalimi në Bahrein.
“Sigurisht, kjo është një vizitë historike. Është vizita e parë e një presidenti sirian në Shtëpinë e Bardhë në më shumë se 80 vjet”, shtoi Shaibani.
I dërguari i posaçëm amerikan Tom Barrack, i cili gjithashtu shërben si ambasador i ShBA-së në Türkiye, tha për Axios se vizita do të zhvillohet në javën e dytë të muajit, më 10 nëntor.