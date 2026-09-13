Kryediplomati sirian: Partneriteti strategjik me Turqinë po përparon me shpejtësi
Ministri sirian i Punëve të Jashtme, Asaad Hassan al-Shaibani, ka deklaruar se partneriteti strategjik i Sirisë me Turqinë po përparon me shpejtësi, tha të dielën, si dhe i ka përshkruar marrëdhëniet dypalëshe si në “periudhën e tyre më të mirë”, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media në Damask me homologun e tij turk, Hakan Fidan, al-Shaibani tha se dy vendet kanë bërë përparim të konsiderueshëm në marrëdhëniet e tyre që nga çlirimi i Sirisë më 8 dhjetor 2024.
Ai theksoi se Turqia ishte ndër vendet e para që rihapi ambasadën e saj në Damask dhe se kishte luajtur rol udhëheqës në përpjekjet ndërkombëtare për heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Sirisë.
“Damasku dhe Ankaraja kanë bërë përparim që tejkalon të gjitha marrëdhëniet e tjera dypalëshe”, tha ai.
Al-Shaibani tha se dy vendet kanë nënshkruar rreth 40 marrëveshje dhe memorandume mirëkuptimi, ndërsa është krijuar një rrjet institucional që lidh 22 ministri dhe institucione siriane me homologët e tyre turq.
Bashkëpunimi ka dhënë gjithashtu rezultate konkrete në fusha si energjia, transporti dhe infrastruktura, theksoi ai, duke përmendur furnizimin me energji elektrike nga Turqia për veriun e Sirisë dhe rihapjen e transitit rrugor 24 orë në ditë përmes pikave kufitare Bab al-Hawa dhe al-Salama.
Ai shtoi se më shumë se 700.000 sirianë janë kthyer nga Turqia që nga 8 dhjetori 2024.
Një ushtri e vetme kombëtare, unitet kombëtar
Lidhur me procesin e integrimit të brendshëm të Sirisë, al-Shaibani tha se Damasku po ndërmerr “hapa të vendosur” drejt krijimit të një ushtrie të vetme kombëtare dhe vendosjes së të gjitha armëve nën kontrollin e institucioneve legjitime shtetërore.
“Po ecim përpara me hapa të vendosur drejt formimit të një ushtrie të vetme kombëtare, vendosjes së armëve në duart e institucioneve legjitime dhe riintegrimit të plotë të verilindjes në unitetin kombëtar përmes një procesi tërësisht sirian”, tha ai.
Synimi për tregti prej 10 miliardë dollarësh
Më tej, Al-Shaibani tha se bisedimet e së dielës u fokusuan në aktivizimin e një komiteti të nivelit të lartë për bashkëpunim strategjik mes Turqisë dhe Sirisë, i cili do të siguronte një kornizë institucionale për bashkëpunimin në çështjet politike, diplomatike, ekonomike dhe të sigurisë, si dhe në energji, kthimin e refugjatëve, arsim dhe kulturë.
Të dyja palët synojnë gjithashtu të përgatisin një dokument strategjik gjithëpërfshirës që mbulon gazin natyror, energjinë elektrike dhe ndërlidhjen e rrjeteve energjetike, tha ai.
Sa i përket tregtisë, al-Shaibani tha se dy vendet synojnë të rrisin vëllimin e tregtisë dypalëshe nga rreth 4 miliardë dollarë vitin e kaluar në 10 miliardë dollarë, përfshirë përmes partneriteteve në prodhim, punësimit të sirianëve dhe zonave të përbashkëta industriale në rajonet kufitare.
Ai tha gjithashtu se Damasku ka përgatitur një program gjithëpërfshirës për kthimin e organizuar të sirianëve nga Turqia, i cili përfshin strehimin, punësimin dhe transportin dhe është i koordinuar me projektet e rindërtimit në zonat e kthimit.
Ai shtoi se Siria është gjithashtu pranë rihapjes së ambasadës së saj në Ankara.
Sulmet izraelite nuk do të ndikojnë në marrëdhëniet me Turqinë
Duke folur për sulmet izraelite ndaj Sirisë, al-Shaibani akuzoi Izraelin se vazhdon të shkelë sovranitetin sirian dhe tha se Damasku pret që Izraeli të tërhiqet në pozicionet që mbante para 8 dhjetorit 2024 dhe të respektojë plotësisht Marrëveshjen e Shkëputjes së Forcave të vitit 1974.
Ai falënderoi Turqinë për dënimin e sulmeve dhe mbështetjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë.
“Sulmet e Izraelit ndaj territorit dhe institucioneve siriane nuk ndikojnë në marrëdhëniet siriano-turke”, tha al-Shaibani.
“Marrëdhëniet mes dy vendeve janë në periudhën e tyre më të mirë”, shtoi ai.
Ai shtoi se Siria mbetet e përkushtuar ndaj qasjes diplomatike pavarësisht sulmeve izraelite, ndërsa Damasku përqendrohet në rindërtimin e vendit dhe rivendosjen e stabilitetit.