Kryediplomati sirian: Heqja e plotë e sanksioneve të “Aktit të Cezarit” është çështje kohe

Kryediplomati sirian: Heqja e plotë e sanksioneve të “Aktit të Cezarit” është çështje kohe

Ministri sirian i Punëve të Jashtme, Asaad al-Shaibani, ka deklaruar se heqja e plotë e sanksioneve të Aktit të Cezarit të SHBA-së tani është një “çështje kohe”, transmeton Anadolu.

Gjatë një panel diskutimi në Chatham House në Londër, Shaibani tha se Damasku beson se ka ndryshuar perceptimin global gjatë vitit të kaluar.

“Në 11 muaj, ne ndryshuam perceptimin e botës për Sirinë dhe zhdukëm frikën që ekzistonte më parë”, tha ai.

“Siria është e rraskapitur dhe në një fazë tranzicioni”, tha ministri, duke theksuar se vendi i tij ka nevojë për kohë për të “shprehur veten” pas viteve të konfliktit.

Shaibani tha se qëllimi i qeverisë është që Siria të bëhet “një shtet në të cilin besojnë njerëzit e tij dhe jo një i largët prej tyre”.

MARKETING

Të ngjajshme

Qeveria e RMV-së përgatit taksa shtesë për dërgesat nga “Temu” dhe “AliExpress”

Qeveria e RMV-së përgatit taksa shtesë për dërgesat nga “Temu” dhe “AliExpress”

Caktohet data, kur do të dëshmojë në Hagë ish-komandanti i NATO-s Wesley Clark

Caktohet data, kur do të dëshmojë në Hagë ish-komandanti i NATO-s Wesley Clark

Trupat e ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit të ngarkesës u sollën në Turqi

Trupat e ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit të ngarkesës u sollën në Turqi

Guvernatori i Oklahomës fal të dënuarin me vdekje pak para injektimit

Guvernatori i Oklahomës fal të dënuarin me vdekje pak para injektimit

Farmacistët kërkojnë krijimin e dosjes farmaceutike tek sistemi “Termini im”

Farmacistët kërkojnë krijimin e dosjes farmaceutike tek sistemi “Termini im”

Shefi i OKB-së “dënon fuqishëm” sulmin e kolonëve të paligjshëm izraelitë në xhaminë e Bregut Perëndimor

Shefi i OKB-së “dënon fuqishëm” sulmin e kolonëve të paligjshëm izraelitë në xhaminë e Bregut Perëndimor