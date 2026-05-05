Kryediplomati iranian Araghchi udhëton drejt Kinës për bisedime diplomatike

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi do të udhëtojë sot drejt kryeqytetit kinez, Pekinit, për të diskutuar mbi çështjet rajonale dhe globale, raportoi transmetuesi shtetëror IRIB, transmeton Anadolu.

Araghchi do të diskutojë gjithashtu për lidhjet dypalëshe me homologun e tij kinez, Wang Yi, tha media.

Vizita vjen si pjesë e “konsultimeve të vazhdueshme diplomatike me vende të ndryshme”, shtoi ajo.

Udhëtimi vjen mes tensioneve në rritje midis Teheranit dhe Washingtonit që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit në shkurt.

