Kryediplomati i Shqipërisë Hoxha: Synojmë ta rrisim gjithmonë bashkëpunimin me Turqinë
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, duke theksuar se Turqia është një partner dhe aleat i rëndësishëm në aspektin ekonomik dhe të sigurisë, tha se synojnë ta forcojnë gjithmonë partneritetin me Ankaranë dhe ta çojnë atë në nivele më të larta.
Ministri Hoxha iu përgjigj pyetjeve të Agjencisë Anadolu në Antalya, në margjinat e Forumit të 5-të të Diplomacisë në Antalya (ADF).
Hoxha theksoi se Turqia dhe Shqipëria janë përtej aleatëve, “miq” dhe “partnerë strategjikë”, duke shtuar: “Jemi anëtarë të NATO-s dhe vende kandidate për BE. Por përtej këtyre, ekziston një miqësi e formësuar nga historia mes kombeve tona”.
Duke theksuar se marrëdhëniet mes dy vendeve janë forcuar në fusha të ndryshme bashkëpunimi dhe në kontaktet e nivelit të lartë, Hoxha iu referua mbështetjes “sinqerte” që Turqia i ka dhënë Shqipërisë në procesin e tranzicionit.
“Tani shohim se jemi në një marrëdhënie që do të jetë në dobi si të Shqipërisë ashtu edhe të Turqisë dhe që do të rritet gjithmonë duke arritur nivele më të mira”, tha ai.
Duke theksuar se Turqia është një nga vendet më të rëndësishme për Ballkanin Perëndimor dhe NATO-n, Hoxha u shpreh se dëshirojnë ta forcojnë partneritetin me Ankaranë dhe ta çojnë atë në nivele më të larta.
Fushat më të rëndësishme të bashkëpunimit janë ekonomia dhe siguria
Duke theksuar se “nuk ka asnjë fushë ku Turqia dhe Shqipëria nuk mund të bashkëpunojnë”, Hoxha tha: “Megjithatë, mund të them se fushat më të rëndësishme janë lidhjet tona ekonomike”.
Hoxha theksoi se investimet dhe kontaktet ndërnjerëzore do të hapin rrugë për më shumë ide dhe projekte, gjë që do të përmirësojë klimën e punës në Shqipëri.
Duke tërhequr vëmendjen për rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve në fushën e sigurisë, Hoxha tha:
“Ballkani është një rajon ku kanë ndodhur shumë gjëra dhe ende nuk mund të themi se gjithçka është zgjidhur. E dimë se ka probleme që presin zgjidhje. Siguria, investimet në siguri, investimet në lidhjet e transportit dhe bashkëpunimi në investime që do të lehtësojnë biznesin e shqiptarëve në Turqi dhe të turqve në Shqipëri janë padyshim diçka që e duan të dy vendet dhe njerëzit tanë”.
Hoxha theksoi se kur erdhi në ADF u ndje “sikur kishte ardhur e gjithë botа”, duke nënvizuar nevojën për t’u mbledhur së bashku, për të vendosur dialog dhe për të kuptuar pikën ku ndodhet aktualisht bota.
Duke theksuar se me pjesëmarrjen e shumë zyrtarëve të nivelit të lartë ADF është shndërruar në një platformë të vlerësuar diplomacie, Hoxha vlerësoi: “Këto aktivitete janë të rëndësishme për sa i përket asaj që njerëzit thonë në panelet e shumta, por gjithashtu janë të rëndësishme sepse në një forum në Antalya, brenda 2 ditësh, mund të diskutojmë dhe të organizojmë më shumë gjëra në takimet dypalëshe sesa në 3 muaj”.