Kryediplomati Hoxha takon ambasadorin serb në Tiranë: Kosova është shtet i pavarur
Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka pritur në një takim ambasadorin serb në Tiranë, Sllobodan Vukçeviq, ku u përqendruan në avancimin e marrëdhënieve dypalëshe në fushat me interes të ndërsjellë, duke riafirmuar rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit konstruktiv midis dy vendeve, transmeton Anadolu.
Ministri Hoxha në rrjetin social amerikan X njoftoi se në takimin me ambasadorin Vukçeviq theksuan nevojën për të forcuar më tej marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare, si dhe për të bërë përparim të prekshëm në fushat që u sjellin dobi drejtpërdrejt qytetarëve tanë.
Hoxha theksoi rëndësinë e ruajtjes së paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe se bashkëpunimi në sektorë kyç, si energjia, transporti, lidhshmëria dhe zhvillimi ekonomik, mbetet thelbësor për rritjen e prosperitetit dhe përmirësimin e mirëqenies së dy popujve.
“Një Ballkan Perëndimor më i ndërlidhur dhe më elastik është në interesin e përbashkët të të gjithëve”, tha ai.
Ai po ashtu theksoi se Shqipëria mbetet e përkushtuar fuqishëm për një të ardhme të Ballkanit Perëndimor të ankoruar në Bashkimin Evropian (BE). Ai tha se në këtë kontekst diskursi politik i përgjegjshëm është thelbësor dhe paralajmëroi se “retorika që nxit përçarje ose nxit urrejtje nuk ka vend në rrugën tonë të përbashkët evropiane”.
“Ne pranuam qëndrimet tona diametralisht të kundërta në lidhje me Kosovën. Unë përsërita qëndrimin e qartë dhe parimor të Shqipërisë, Republika e Kosovës është një shtet i pavarur, një demokraci funksionale dhe një shoqëri e hapur e ndërtuar mbi barazinë dhe sundimin e ligjit”, tha Hoxha.
Ai po ashtu bëri të ditur se në takim ka theksuar nevojën për të siguruar që të drejtat e shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë të respektohen plotësisht dhe të zbatohen në mënyrë efektive, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe me standardet ndërkombëtare.
“Theksova se kjo çështje do të mbetet një nga prioritetet e mia dhe se adresimi i saj në mënyrë konstruktive është thelbësor për ndërtimin e besimit, forcimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë”, tha Hoxha.
Avancimi i bashkëpunimit rajonal dhe përafrimi me vlerat dhe standardet evropiane, sipas ministrit Hoxha, mbeten rruga më e sigurt drejt zhvillimit të qëndrueshëm, stabilitetit dhe një të ardhmeje të përbashkët evropiane.