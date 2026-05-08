Kryediplomatët turk dhe iranian shqyrtojnë gjendjen e bisedimeve SHBA-Iran
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, për të shqyrtuar gjendjen e bisedimeve SHBA-Iran, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë, dy ministrat diskutuan fazën aktuale të negociatave midis Teheranit dhe Washingtonit.
Më herët, Irani njoftoi se po vazhdon ende shqyrtimin e një propozimi amerikan që synon t’i japë fund konfliktit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, tha për agjencinë gjysmëzyrtare të lajmeve Tasnim se Teherani po vazhdon vlerësimin e propozi