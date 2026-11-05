Kryediplomatët e Turqisë dhe Iranit diskutojnë për negociatat Teheran-Washington
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan dhe homologu i tij iranian, Abbas Araghchi, kanë zhvilluar një bisedë telefonike, bënë të ditur sot burime diplomatike turke, raporton Anadolu.
Gjatë bisedës, Fidan dhe Araghchi diskutuan mbi negociatat në vazhdim midis Teheranit dhe Washingtonit, në një kohë kur lufta që përfshin Iranin ka hyrë tashmë në muajin e saj të tetë.
Sipas të njëjtave burime, ata shkëmbyen gjithashtu mendime lidhur me zhvillime të tjera në rajon.