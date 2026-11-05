Kryediplomatët e Turqisë dhe Iranit diskutojnë për negociatat Teheran-Washington

Kryediplomatët e Turqisë dhe Iranit diskutojnë për negociatat Teheran-Washington

Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan dhe homologu i tij iranian, Abbas Araghchi, kanë zhvilluar një bisedë telefonike, bënë të ditur sot burime diplomatike turke, raporton Anadolu.

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Gjatë bisedës, Fidan dhe Araghchi diskutuan mbi negociatat në vazhdim midis Teheranit dhe Washingtonit, në një kohë kur lufta që përfshin Iranin ka hyrë tashmë në muajin e saj të tetë.

Sipas të njëjtave burime, ata shkëmbyen gjithashtu mendime lidhur me zhvillime të tjera në rajon.

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