Kryediplomatët e Kinës dhe Britanisë diskutojnë për Hormuzin, Ukrainën dhe shpërthimin e Ebolës
Ministrat e Jashtëm të Kinës dhe Britanisë së Madhe u takuan sot në Pekin për të diskutuar për situatën në Ngushticën e Hormuzit, luftën në Ukrainë, shpërthimin e Ebolës në Afrikë dhe lidhjet dypalëshe, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm kinez Wang Yi dhe sekretarja e Jashtme britanike Yvette Cooper zhvilluan bisedime gjatë Dialogut të 11-të Strategjik Kinë-MB.
“Kina është ekonomia e dytë më e madhe dhe si Britania e Madhe është anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Ne duhet të angazhohemi për sigurinë dhe prosperitetin e Mbretërisë së Bashkuar në përputhje me vlerat britanike”, shkroi Cooper në X pas takimit.
Ajo tha se të dy palët diskutuan për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, e cila mbetet e bllokuar mes luftës SHBA-Iran, konfliktit në Ukrainë dhe shpërthimit të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandës, ku sëmundja ka vrarë të paktën 18 njerëz në javët e fundit.
Cooper ndodhet në një vizitë tre-ditore në Kinë dhe është planifikuar të vizitojë qendrën jugore të teknologjisë në Shenzhen të mërkurën. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Jashtme kineze, Wang tha se situata aktuale ndërkombëtare është “komplekse dhe e trazuar”, me botën që po përjeton ndryshimet e saj më të thella që nga fundi i Luftës së Ftohtë.
“Si anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Kina dhe Britania e Madhe mbajnë përgjegjësi të rëndësishme për të ardhmen e botës”, tha Wang për Cooper.
“Ne duhet të marrim drejtimin në ndjekjen e rrugës së drejtë dhe mbështetjen e drejtësisë, duke mbrojtur arritjet e fitores në Luftën e Dytë Botërore, duke iu përmbajtur Kartës së OKB-së, duke mbështetur multilateralizmin e vërtetë dhe duke promovuar bashkërisht ndërtimin e një sistemi qeverisjeje globale më të drejtë dhe më të barabartë”, shtoi ajo.
Për lidhjet dypalëshe, Wang tha se Kina shpreson se Britania do t’u sigurojë kompanive kineze një “mjedis biznesi të drejtë dhe jodiskriminues” dhe do të krijojë kushte të favorshme për bashkëpunim më të thellë.
Mbretëria e Bashkuar ishte vendi i parë i madh perëndimor që njohu Kinën në vitin 1950 dhe të dyja palët i ngritën marrëdhëniet në një partneritet strategjik gjithëpërfshirës në maj 2004.
Tregtia dypalëshe arriti në 98.36 miliardë dollarë në vitin 2024 ndërsa të dy vendet mbajnë disa mekanizma të dialogut të nivelit të lartë, përfshirë Takimin Vjetor të Kryeministrit, Dialogun Ekonomik dhe Financiar, Dialogun Strategjik dhe Dialogun e Nivelit të Lartë Njerëz me Njerëz.