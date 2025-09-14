Kryediplomatët arabë dhe islamikë takohen në Doha për t’u përgatitur për samitin pas sulmit izraelit

Kryediplomatët arabë dhe islamikë takohen në Doha për t’u përgatitur për samitin pas sulmit izraelit

Ministrat e jashtëm të vendeve arabe dhe islamike kanë filluar një takim me dyer të mbyllura në Doha për t’u përgatitur për një samit emergjent për të adresuar sulmin ajror izraelit në kryeqytetin e Katarit, transmeton Anadolu.

Takimi përgatitor pritet të formësojë agjendën e samitit arabo-islamik, që do të fillojë nesër në Doha duke mbledhur krerët e shteteve dhe zyrtarë të lartë nga i gjithë rajoni.

Samiti u thirr nga Katari në përgjigje të sulmit izraelit që shënjestroi udhëheqësit e Hamasit në Doha të martën, që vrau pesë anëtarë të grupit dhe një oficer të sigurisë së Katarit.

Katari, së bashku me SHBA-në dhe Egjiptin, ka qenë ndërmjetës në negociatat për t’i dhënë fund luftës izraelite në Gaza, ku të paktën 64.900 palestinezë janë vrarë që nga tetori i vitit 2023.

MARKETING

Të ngjajshme

Krasniqi: Me sy e me zemër sot në Hagë, Kosova nuk i harron bijtë e saj

Krasniqi: Me sy e me zemër sot në Hagë, Kosova nuk i harron bijtë e saj

Mickoski: “Dikush ka interes” të shpërthejnë zjarre si në Trubarëvë, 4 janë arrestuar

Mickoski: “Dikush ka interes” të shpërthejnë zjarre si në Trubarëvë, 4 janë arrestuar

AKI: Tetori po afron! Referendumi gjithëpopullor do të vulos vullnetin e popullit për rikthim të dinjitetit!

AKI: Tetori po afron! Referendumi gjithëpopullor do të vulos vullnetin e popullit për rikthim të dinjitetit!

Çmimi i arit pëson 30% rritje nga fillimi i 2025-ës! Kush janë blerësit më të mëdhenj

Çmimi i arit pëson 30% rritje nga fillimi i 2025-ës! Kush janë blerësit më të mëdhenj

Nis zyrtarisht protesta në Hagë

Nis zyrtarisht protesta në Hagë

Rama në mbështetje të protestës së shqiptarëve në Hagë: Me zemër e mendje jam dhe unë atje!

Rama në mbështetje të protestës së shqiptarëve në Hagë: Me zemër e mendje jam dhe unë atje!