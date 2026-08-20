Kryebashkiaku në Itali ndalon çiklizmin në qendër të qytetit
Kryebashkiaku i Komos ka ndaluar ngarjen e biçikletave në zona të caktuara të qytetit historik italian pasi u godit nga një biçikletë elektrike.
Alessandro Rapinese tha se ndalimi ishte i nevojshëm për të përmirësuar sigurinë publike. Kjo do të thotë që nga shtatori, çiklistët do të duhet të zbresin nga biçikletat në një zonë prej rreth 30 rrugësh.
Ai i tha agjencisë italiane të lajmeve Ansa: “Njerëzit veprojnë bazuar në përvojat e tyre dhe unë e di se si është të të godasë një nga këto bisha.”
Disa autoritete të tjera lokale në të gjithë Evropën, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, kanë kufizuar se ku dhe si mund të përdoren biçikletat elektrike dhe automjetet e tjera për një person.
Masa e paraqitur nga Rapinese është pjesë e një pakete rregulloresh të reja të trafikut, duke krijuar një Zonë të Kufizuar Trafiku (ZTL) për të menaxhuar rritjen turistike dhe e cila vendos rregulla më të rrepta për makinat dhe furgonët në qendër të qytetit.
Shumë nga rrugët e mbuluara nga ndalimi janë më të gjera në qytetin e vjetër dhe janë të njohura për shoferët e shpërndarjes.
Masa vlen si për biçikletat elektrike ashtu edhe për ato me shtytje, pasi kodi rrugor italian nuk bën dallim midis modeleve.
Rapinese e shpjegoi vendimin e tij në një video si pjesë e një serie videosh online që ai prodhon vetë, të njohura si RapiNews24.
Ai tregoi një incident në të cilin ai po dilte nga bashkia në korrik dhe u përplas me një biçikletë elektrike pak pasi administrata e tij kishte diskutuar kufizimet e trafikut në qendër të qytetit.
Çiklisti i përfshirë në përplasje nuk është identifikuar.
“Në këtë rast, unë as nuk përfundova në spital. U godita nga një biçikletë. Mblodha informacion dhe aty erdhi masa”, tha Rapinese.
Qendra e Komos e rrethuar me mure romake tashmë është e mbuluar nga një zonë me trafik të kufizuar dhe biçikletat janë bërë një metodë transporti për vendasit.
Rregulloret e reja të trafikut për ZTL nënkuptojnë se disa automjete do të kërkojnë një leje vjetore dhe, për çdo ditë hyrjeje, një leje prej 3 € (2.60 £).
Dërgesat në dyqane dhe restorante do të lejohen vetëm midis orës 06:00 dhe 23:00, ndërsa turistët që qëndrojnë në hotele do të jenë në gjendje të hyjnë në qendër vetëm nëse akomodimi i tyre ka parkim.
Ndalimi është përballur me reagime negative nga vendasit dhe është nisur një peticion online për të bllokuar rezolutën.
Civitas Como, një grup qytetarësh vendas, ka sfiduar legjitimitetin e ndalimit, duke e përshkruar atë si “të dyshimtë dhe të gabuar”.
Shoqata Nova Como ka organizuar një xhiro proteste me biçikleta për 12 shtator.
Como nuk është qyteti i parë italian që kufizon biçikletat në pjesët historike ose të ngarkuara. Në Palermo, biçikletat janë kufizuar në disa pjesë të rrugëve kryesore që nga viti 2023.
Ndërkohë, Parisi kohët e fundit ka shtrënguar kërkesat e sigurisë për përdoruesit e skuterëve elektrikë, duke ndaluar plotësisht skuterët elektrikë me qira në vitin 2023.