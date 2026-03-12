Kryebashkiaku i Teheranit: 9.000 objektiva u goditën në 10 ditë gjatë sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit

Forcat amerikane dhe izraelite goditën 9.000 objektiva gjatë 10 ditëve të para të luftës kundër Iranit, tha të enjten kryetari i bashkisë së Teheranit, Alireza Zakani, transmeton Anadolu.

Sipas televizionit shtetëror iranian, Zakani vuri në dukje se gjatë luftës 12-ditore në qershor 2025, u goditën gjithsej 1.450 objektiva.

Ai shtoi se operacione të mëdha për heqjen e mbeturinave janë duke u zhvilluar në qytet.

Izraeli dhe SHBA-ja nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt. Autoritetet iraniane raportuan se sulmet deri më tani kanë vrarë më shumë se 1.200 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem të atëhershëm, Ajatollah Ali Khamenei, dhe kanë plagosur mbi 10.000 të tjerë.

Izraeli dhe SHBA-ja më parë kryen sulme kundër Iranit në qershor të vitit të kaluar gjatë një raundi negociatash midis SHBA-së dhe Iranit të ndërmjetësuar nga Omani.

