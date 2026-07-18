Kryebashkiaku i New York-ut: Po shqyrtojmë arrestimin e Netanyahut nëse vjen në Asamblenë e OKB-së

Kryebashkiaku i New York-ut: Po shqyrtojmë arrestimin e Netanyahut nëse vjen në Asamblenë e OKB-së

Kryebashkiaku i Nju Jorkut, Zohran Mamdani, deklaroi se administrata e tij po shqyrton mundësinë e arrestimit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, nëse ai udhëton në qytet për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e planifikuar për në muajin shtator.

Në një deklaratë publike, Mamdani tha se beson se Netanyahu duhet të përballet me drejtësinë ndërkombëtare. “Unë besoj se kryeministri Netanyahu duhet të gjykohet në Hagë”, u shpreh ai, duke iu referuar procedurave ndërkombëtare kundër liderit izraelit. Kryebashkiaku shtoi gjithashtu se Netanyahu është “një kriminel lufte i akuzuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale”.

Deklarata e Mamdanit vjen në një kohë kur pritet që shumë liderë botërorë të marrin pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, ndërsa çështja e urdhërarrestit të lëshuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale ndaj Netanyahut vazhdon të jetë objekt debatesh në arenën ndërkombëtare.

MARKETING

Të ngjajshme

Selami: Kryetari i Qytetit të Shkupit të ndryshojë tabelën dhe të respektojë Ligjin për dygjuhësinë

Selami: Kryetari i Qytetit të Shkupit të ndryshojë tabelën dhe të respektojë Ligjin për dygjuhësinë

Popullariteti i Putinit bie në nivelin më të ulët që nga nisja e luftës në Ukrainë

Popullariteti i Putinit bie në nivelin më të ulët që nga nisja e luftës në Ukrainë

Vapa ekstreme mund t’i kushtojë Italisë mbi 13 miliardë dollarë në vit

Vapa ekstreme mund t’i kushtojë Italisë mbi 13 miliardë dollarë në vit

Mbi 400 persona të evakuuar pasi një zjarr i madh shkatërroi më shumë se 100 shtëpi në Norvegji

Mbi 400 persona të evakuuar pasi një zjarr i madh shkatërroi më shumë se 100 shtëpi në Norvegji

Presidenti libanez do të takohet me Trumpin më 21 korrik për të diskutuar bisedimet me Izraelin

Presidenti libanez do të takohet me Trumpin më 21 korrik për të diskutuar bisedimet me Izraelin

Iran, të paktën 50 persona të vrarë nga sulmet amerikane që nga 27 qershori

Iran, të paktën 50 persona të vrarë nga sulmet amerikane që nga 27 qershori