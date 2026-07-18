Kryebashkiaku i New York-ut: Po shqyrtojmë arrestimin e Netanyahut nëse vjen në Asamblenë e OKB-së
Kryebashkiaku i Nju Jorkut, Zohran Mamdani, deklaroi se administrata e tij po shqyrton mundësinë e arrestimit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, nëse ai udhëton në qytet për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e planifikuar për në muajin shtator.
Në një deklaratë publike, Mamdani tha se beson se Netanyahu duhet të përballet me drejtësinë ndërkombëtare. “Unë besoj se kryeministri Netanyahu duhet të gjykohet në Hagë”, u shpreh ai, duke iu referuar procedurave ndërkombëtare kundër liderit izraelit. Kryebashkiaku shtoi gjithashtu se Netanyahu është “një kriminel lufte i akuzuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale”.
Deklarata e Mamdanit vjen në një kohë kur pritet që shumë liderë botërorë të marrin pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, ndërsa çështja e urdhërarrestit të lëshuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale ndaj Netanyahut vazhdon të jetë objekt debatesh në arenën ndërkombëtare.