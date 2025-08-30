Kryebashkiaku i Çikagos nënshkruan një urdhër për t’i rezistuar planeve të Trump për emigracionit
Kryebashkiaku i Çikagos, Brandon Johnson, do të nënshkruajë të shtunën një urdhër ekzekutiv që përcakton planet fillestare se si qyteti do të përpiqet t’i rezistojë masave të planifikuara të Presidentit Donald Trump kundër emigracionit në ditët në vijim.
Urdhri i kryetarit të bashkisë ofron udhëzime dhe direktiva për agjencitë e qytetit dhe zbatimin e ligjit “në mes të kërcënimeve në rritje nga qeveria federale”. CNN raportoi më parë se administrata Trump po përgatitet të kryejë një operacion të madh zbatimi të ligjit për emigracionin në Çikago që javën e ardhshme, sipas burimeve.
Urdhri i kryetarit të bashkisë “pohon” se policia e Çikagos nuk do të “bashkëpunojë me agjentët federalë në patrullime të përbashkëta të zbatimit të ligjit, operacione arrestimesh ose detyra të tjera të zbatimit të ligjit, duke përfshirë zbatimin e ligjit për emigracionin civil”.
Urdhri i kryetarit të bashkisë ofron udhëzime dhe direktiva për agjencitë e qytetit dhe zbatimin e ligjit “në mes të kërcënimeve në rritje nga qeveria federale”. CNN raportoi më parë se administrata Trump po përgatitet të kryejë një operacion të madh zbatimi të ligjit për emigracionin në Çikago që javën e ardhshme, sipas burimeve.
Urdhri i kryetarit të bashkisë “pohon” se policia e Çikagos nuk do të “bashkëpunojë me agjentët federalë në patrullime të përbashkëta të zbatimit të ligjit, operacione arrestimesh ose detyra të tjera të zbatimit të ligjit, duke përfshirë zbatimin e ligjit për emigracionin civil”.
Urdhri gjithashtu “u kërkon” oficerëve federalë të zbatimit të ligjit që veprojnë në Çikago “të përmbahen nga mbajtja e maskave, të mbajnë dhe përdorin kamera trupore dhe të identifikohen para anëtarëve të publikut me emra dhe numra identifikimi.” Johnson përsëriti se forcat policore të qytetit do të detyrohet të veshin veshje që i identifikojnë qartë ata.
Urdhri i Johnsonit gjithashtu udhëzon departamentet e qytetit që “të ndjekin të gjitha rrugët ligjore dhe legjislative të disponueshme për t’i rezistuar përpjekjeve të koordinuara nga qeveria federale” që shkelin të drejtat e banorëve të Çikagos.
Urdhri i kryetarit të bashkisë në fund të fundit kërkon që Trump të “heqë dorë” nga vendosja e forcave ushtarake në Çikago për zbatimin e ligjit për emigracionin – por nuk është e qartë se sa efektiv do të jetë ky urdhër në ndalimin e planeve të Trump.
Kjo shënon përpjekjen më të fundit për të kundërshtuar sulmet e administratës Trump ndaj qyteteve të udhëhequra nga demokratët. Ky veprim vjen ndërsa Trump ka sinjalizuar zgjerimin e përpjekjeve të tij për zbatimin e ligjit në Los Angeles dhe Washington dhe në qytete në të gjithë vendin.
CNN ka raportuar më parë se planet e administratës për Çikagon do të jenë të ndryshme nga masat e vazhdueshme të zbatimit të ligjit në kryeqytetin e vendit. Në vend të kësaj, ato pritet të duken si vendosja e Gardës Kombëtare nga Trump në qershor në Los Angeles për të shuar protestat e emigracionit. Trump aktualisht po përballet me një sfidë ligjore për këtë vendosje.
Më herët këtë javë, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për krijimin e “njësive të specializuara” në Gardën Kombëtare për t’u përballur me krimin në qytete, megjithëse është e paqartë se si do të funksionojë urdhri në praktikë. Garda Kombëtare tashmë ka forca reagimi që janë krijuar për t’iu përgjigjur incidenteve që kërkojnë mbështetje të zbatimit të ligjit ose të sigurisë në çdo shtet, territor dhe distrikt.
Nëse Trump do të përdorte disa kompetenca presidenciale për të vendosur Gardën Kombëtare dhe agjencitë federale të zbatimit të ligjit në qytetet amerikane, kjo do të përbënte një veprim të paprecedentë që disa ekspertë dhe udhëheqës lokalë argumentojnë se është i paligjshëm.
Johnson dënoi planin e mundshëm të Trump për të vendosur trupa federale në qytetin e tretë më të madh të Shteteve të Bashkuara në një intervistë me Anderson Cooper të CNN të hënën.
“Kjo është qartësisht jokushtetuese. Është e paligjshme dhe kushton shumë”, tha ai. “A ka më shumë punë për t’u bërë? Sigurisht, ka. A është dërgimi i trupave ushtarake në qytete një mënyrë për të rritur sigurinë e komunitetit? Absolutisht jo.”
CNN i është drejtuar Shtëpisë së Bardhë për të komentuar mbi urdhrat ekzekutiv të Johnson.
Guvernatori demokrat i Illinoisit, JB Pritzker, gjithashtu ka kritikuar ashpër Trumpin për sugjerimin se ai do të dërgonte forca federale në Çikago. Më herët këtë javë, në një konferencë për shtyp, ai akuzoi administratën se “po kërkon mënyra për të hedhur themelet për të anashkaluar demokracinë tonë, për të militarizuar qytetet tona dhe për t’i dhënë fund zgjedhjeve”.
“Nëse kjo kishte të bënte vërtet me luftimin e krimit dhe sigurinë e rrugëve, çfarë justifikimi të mundshëm mund të kishte Shtëpia e Bardhë për planifikimin e një veprimi kaq të jashtëzakonshëm pa asnjë bisedë apo konsultim me guvernatorin, kryetarin e bashkisë apo policinë?” tha Pritzker.
Zëvendëspresidenti JD Vance tha të enjten, gjatë vizitës në LaCrosse, Wisconsin, se administrata dëshiron që guvernatorët dhe kryetarët e bashkive “të kërkojnë ndihmë”.
“Nuk jemi shumë larg Çikagos. Çikago ka pasur shumë probleme me krimin. “Pse disa kryetarë bashkie dhe guvernatorë duken më të zemëruar që Donald Trump po ofron ndihmë, sesa që qytetarët e tyre po grabiten dhe vriten në rrugë? Kjo nuk ka fare kuptim.” tha ai.