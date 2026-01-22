KRRE: Qytetarët do të jenë në gjendje të monitorojnë nga telefonat e tyre se sa energji elektrike konsumojnë
Ligji për Energji është në fuqi dhe operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike janë të detyruar të përgatisin një analizë për futjen e sistemeve të matjes inteligjente, të ashtuquajturit “matës inteligjentë”, njoftojnë nga Komisioni Rregullator i Energjetikës (KRRE).
Qëllimi i futjes së matësve inteligjentë, siç thuhet nga KRRE, është rritja e transparencës dhe besimit në sistemin e matjes së energjisë elektrike, si dhe t’u mundësojë qytetarëve të monitorojnë në mënyrë të pavarur konsumin e tyre në çdo kohë nëpërmjet një pajisjeje mobile ose platforme online.
“Operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes duhet të kryejnë një analizë të detajuar për futjen e sistemeve të matjes inteligjente. Një analizë teknike po kryhet aktualisht dhe qëllimi përfundimtar është që çdo qytetar të ketë një pasqyrë të konsumit real të energjisë elektrike”, tha Apostolço Ramov, Drejtor i Departamentit të Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikës në KRRE.
Sipas tij, dixhitalizimi i sistemeve të matjes do të kontribuojë në eliminimin e dilemave të gjata midis konsumatorëve nëse faturat e energjisë elektrike janë reale apo llogariten bazuar në konsumin e supozuar.
“Prezantimi i matësve inteligjentë do të rrisë besimin në sistem, qytetarët do të dinë saktësisht se sa shpenzojnë dhe për çfarë paguajnë”, theksoi Ramov.