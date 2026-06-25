KRRE paralajmëron ndryshime: Tarifa e lirë e energjisë elektrike mund të vendoset edhe të shtunën

KRRE paralajmëron ndryshime: Tarifa e lirë e energjisë elektrike mund të vendoset edhe të shtunën

Komisioni Rregullator i Energjetikës po shqyrton ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si qytetarët paguajnë për energjinë elektrike, me qëllim që faturat të jenë më të ulëta dhe më të përputhura me kushtet e reja në tregun e energjisë. Një nga opsionet që po shqyrtohet është zgjatja e periudhës së tarifës së lirë, madje edhe vendosja e saj të shtunave.
Kryetari i KRRE, Aco Ristov, tha në një intervistë për MIA se tarifat bllok u futën në kulmin e krizës energjetike në vitin 2022, por që atëherë situata në sektorin e energjisë ka ndryshuar ndjeshëm.

“Ideja e përgjithshme është që qytetarët të paguajnë fatura më të ulëta për energjinë elektrike që konsumojnë. Ne besojmë se ka vend për një rishikim të tarifave bllok dhe përshtatjen e tyre me trendet e reja në prodhimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme”, thotë Ristov.
Sipas tij, rritja e prodhimit nga termocentralet diellore dhe të erës krijon sfida të reja në sistem, pasi pjesa më e madhe e energjisë prodhohet gjatë ditës, kur çmimet në bursa shpesh janë shumë të ulëta ose madje arrijnë zero.

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