KRRE: Nga 1 janari ulen shpenzimet për përdorimin e sistemit të shpërndarjes së rrymës elektrike

KRRE: Nga 1 janari ulen shpenzimet për përdorimin e sistemit të shpërndarjes së rrymës elektrike

Komisioni Rregullator për Energjetikë ka vendosur të ulë kostot e energjisë elektrike.

Nga 1 janari, tarifa për përdorimin e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike Elektrodistribucioni ulet me 3.64%, ndërsa tarifa për përdorimin e sistemit të transmetimit MEPSO ulet me 2.67%. Ulje ka edhe në çmimin e MEMO, me 3.40%.

Me vendimin e sotëm, të gjitha elementet që e përbëjnë çmimin final të rrymës tashmë janë të qarta – çmimi dhe sasia me të cilën është blerë energjia elektrike, shërbimet e operatorëve të rrjetit si dhe blerjet për humbjet në sistem. Tani mbetet që furnizuesi universal EVN Home, nën mbikëqyrjen e KRRE-së, të bëjë përllogaritjen dhe të publikojë çmimet finale sipas blloqeve.

“Pjesa që KRRE rregullon në çmimin përfundimtar ka një ndikim prej rreth 36%”, deklaroi Marko Bislimoski, kryetar i KRRE-së.

MARKETING

Të ngjajshme

LSDM do të publikojë bomba të reja 2.0, Filipçe: Nesër do të ketë një të re

LSDM do të publikojë bomba të reja 2.0, Filipçe: Nesër do të ketë një të re

Qytetarët ankohen në Gjykatën Kushtetuese dhe paditën MPB-në për sistemin “Qytet i Sigurt”

Qytetarët ankohen në Gjykatën Kushtetuese dhe paditën MPB-në për sistemin “Qytet i Sigurt”

DPHM: Rritje e nivelit të lumenjve, nesër shira lokalë

DPHM: Rritje e nivelit të lumenjve, nesër shira lokalë

Ahmeti: Lufta e UÇK-së ishte dhe mbetet e drejtë

Ahmeti: Lufta e UÇK-së ishte dhe mbetet e drejtë

Kallëzim penal ndaj drejtoreshës së një shkolle të mesme në Dellçevë, falsifikoi testin e gjuhës angleze

Kallëzim penal ndaj drejtoreshës së një shkolle të mesme në Dellçevë, falsifikoi testin e gjuhës angleze

Zëdhënësi i OKB-së bën thirrje për presion mbi Izraelin që të ndalojë sulmet në Gaza

Zëdhënësi i OKB-së bën thirrje për presion mbi Izraelin që të ndalojë sulmet në Gaza