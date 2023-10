KRRE-ja nesër duhet ta shpallë çmimin e ri të ngrohjes në Shkup

Komisioni Rregullator për Energjitë dhe Shërbime të Ujit (KRRE) sot në seancë përgatitore duhet ta përcaktojë çmimin e ri të energjisë termike në Shkup, që do të zbatohet prej pasnesër, 1 nëntor.

Çmimi i ri do të publikohet nesër në konferencën për media, ndërsa sipas paralajmërimeve nga kryetari i KRRE-së Marko Bislimovski, ngrohja nuk do të kushtojë më shumë se 5 për qind, gjegjësisht, siç thotë ai, rritja do të lëvizte deri maksimum prej 50 deri në 60 denarë në muaj.

“Kur flasim për asnjë goditje çmimi, e dini që kemi inflacion të lartë, janë rritur materialet e punës të të gjitha kompanive, përveç kësaj, ka edhe harmonizime në lidhje me pagën minimale, kështu që unë nuk besoj se do të kemi rritje më të madhe se 5 për qind e cila nuk do të jetë problem për qytetarët në qytetin e Shkupit. Tani në këtë moment është mënyra më e lirë e ngrohjes, kështu që për një banesë mesatare nëse do të kishte rritje do të shkonte deri në 50-60 denarë në muaj, që nuk mendoj se është problem”, deklaroi Bislimovski dje në një dalje televizive.

Vendimi për çmimin e ri është dashur të merret në gusht të këtij viti, por është shtyrë për shkak të dëmtimit të tubit të tubit të ngrohjes në urën “Bellasica”, të cilit u përfshi në flakë dhe është pritur fillimi i punimeve për sanim. Normalisht, KRRE merr dy vendime për çiftin në vit, i pari në fillim të gushtit dhe i dyti në dhjetor. Këtë vit, siç tha Bislimoski, do të marrin vetëm një vendim për çmimin që do të jetë i vlefshëm gjatë gjithë vitit.

Në Shkup ka rreth 60.000 shfrytëzues të energjisë termike. Në zonat ku ka ngrohje, nënstacionet nuk janë të dimensionuara për ngrohje me rrymë, prandaj Bislimoski pret që të vazhdojë subvencionimi i çmimit të ngrohjes nga Qeveria.

Me vendimin për çmimin e ri duhet të kthehen gjashtë milionë eurot që Qeveria i dha në janar të vitit 2022 për furnizimin e gazit natyror për nevojat e ngrohjes në Shkup.

