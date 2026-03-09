Kroacia vendos kufirin e çmimeve të karburantit

Kroacia vendos kufirin e çmimeve të karburantit

Qeveria e Kroacisë ka vendosur çmime maksimale për çmimin me pakicë të karburantit.

Masa do të zbatohet nesër dhe do të mbetet në fuqi për të paktën dy javë, shkruan BBC.

Kryeministri Andrej Plenkoviç thotë se çmimi i benzinës Eurosuper do të kufizohet në 1.50 euro për litër, ndërsa ai i naftës Eurosuper në 1.55 euro.

Ai shton se pa masat qeveritare, çmimet do të ishin rritur përkatësisht në 1.55 € dhe 1.72 €.

Kroacia më parë kishte rregulluar çmimet e karburantit pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, por i hoqi masat korrikun e kaluar.

