Kroacia përfshihet nga stuhi të fuqishme, dallgë deri në 6 metra në Adriatik

Kroacia përfshihet nga stuhi të fuqishme, dallgë deri në 6 metra në Adriatik.

Për shkak të erërave të forta jugore në Adriatikun qendror dhe verior, në orët e pasdites dhe të mbrëmjes priten dallgëzime deri në gjashtë metra, gjë që vështirëson transportin dhe pezullohen shumë linja tragetesh, njoftoi Qendra Hidrometeorologjike Detare e Splitit.

Vërshimet nga jugu do të forcohen pasdite dhe në mbrëmje do të kalojnë në jug me stuhi, që do të arrijë shpejtësinë mbi 100 kilometra në orë dhe do të krijojë dallgëzime deri në gjashtë metra të larta në Adriatikun qendror dhe verior.

Në të njëjtën kohë, erërat jugore në jug të Adriatikut do të krijojnë dallgëzime deri në katër metra të larta, sipas Qendrës.

Për shkak të kushteve të pafavorshme të motit të shkaktuara nga një jug i fortë, të gjitha linjat e trageteve nga Spliti në ishuj janë pezulluar sot, informacioni është nga zyra e Jadrolinija për rrugën ujore të Splitit.

MARKETING