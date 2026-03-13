Kroacia ndalon përdorimin e telefonave në shkollat fillore dhe të mesme

Në Kroaci ka hyrë sot në fuqi ndalimi i përdorimit të telefonave celularë në shkollat fillore dhe të mesme.

Sipas të dhënave, nxënësit e përdorin teknologjinë kryesisht për argëtim dhe shumë pak për detyrat shkollore.

Po ashtu, rreth 70 për qind e nxënësve nuk kanë mbikëqyrje në përdorimin e teknologjive digjitale.

Këto të dhëna dalin nga një anketë e realizuar nga CARNET në bashkëpunim me Universitetin, ku morën pjesë rreth 4 mijë studentë.

 

Të ngjajshme

Telefoni që zgjat deri në një muaj pa karikim – kur pritet të dalë në treg?

Telefoni që zgjat deri në një muaj pa karikim – kur pritet të dalë në treg?

Samsung Galaxy M17e është i vërtetë, specifikat dhe data e lansimit konfirmohen zyrtarisht

Samsung Galaxy M17e është i vërtetë, specifikat dhe data e lansimit konfirmohen zyrtarisht

OnePlus 15T konfirmohet se do të ketë një bateri 7,500mAh

OnePlus 15T konfirmohet se do të ketë një bateri 7,500mAh

OpenAI lanson GPT-5.4, më i saktë dhe më i lirë

OpenAI lanson GPT-5.4, më i saktë dhe më i lirë

Samsung Galaxy S27 Ultra mund të ketë një kamerë të pasme prej gati 200 megapikselë

Samsung Galaxy S27 Ultra mund të ketë një kamerë të pasme prej gati 200 megapikselë

Fushata kundër ChatGPT merr vrull pas marrëveshjes ushtarake OpenAI-Pentagon

Fushata kundër ChatGPT merr vrull pas marrëveshjes ushtarake OpenAI-Pentagon