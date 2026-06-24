Kroacia mban gjallë ëndrrën e Botërorit, Budimir fundos Panamanë dhe feston ndeshjen historike të Modrić

Kroacia mban gjallë ëndrrën e Botërorit, Budimir fundos Panamanë dhe feston ndeshjen historike të Modrić

Kroacia mori fitoren e parë në Grupin L të Botërorit 2026, duke mposhtur me rezultatin minimal 1-0 Panamanë në Toronto.
Tre pikët mbajtën gjallë shpresat e kroatëve për kualifikimin, ndërsa panamezët u eliminuan zyrtarisht nga turneu.

Ndeshja nisi me shumë tension, pasi barazimi pa gola mes Anglisë dhe Ganës më herët gjatë ditës bënte që humbësi i këtij takimi t’i jepte fund aventurës në Botëror.
Panamaja krijoi rastet më të mira në pjesën e parë, me José Fajardon që iu afrua golit në minutën e 17-të, ndërsa portieri Dominik Livaković u tregua vendimtar në disa momente.

Kroacia vuajti të krijonte raste të pastra, por në fundin e pjesës së parë Martin Baturina detyroi portierin Orlando Mosquera të bënte pritjen e parë serioze të sfidës.

Trajneri Zlatko Dalić reagoi në pushim me dy zëvendësime dhe një prej tyre rezultoi vendimtar. Vetëm 10 minuta pas rifillimit, Ante Budimir realizoi golin e fitores.

Josip Stanišić kombinoi bukur me Marco Pašalić në krahun e djathtë dhe krosoi në zonë, ndërsa Mosquera gaboi në dalje, duke i dhënë mundësinë sulmuesit kroat të shtynte topin në rrjetë për 1-0.

Pak minuta më vonë Kroacia ishte pranë golit të dytë, por Mosquera shlyeu pjesërisht gabimin e tij duke ndalur Pašalić në një duel ballë për ballë pas asistit të Luka Modrić.

Panamaja nuk u dorëzua dhe kërkoi barazimin deri në fund. Livaković realizoi një pritje të dyfishtë ndaj Murillos dhe më pas ndihmoi skuadrën e tij të ruante avantazhin, ndërsa Carlos Harvey nuk arriti të shfrytëzonte rastin më të mirë të ekipit të tij.

Sfida kishte një domethënie të veçantë edhe për Luka Modrić, i cili zhvilloi ndeshjen e 200-të me fanellën e Kroacisë. Mesfushori legjendar u zëvendësua në minutat e fundit, duke festuar një jubile fitues.

Me këtë sukses, Kroacia mbetet në garë për kualifikimin dhe do të luajë gjithçka në ndeshjen e fundit ndaj Ganës. Nga ana tjetër, Panamaja është eliminuar dhe do të mbyllë rrugëtimin në Botëror përballë Anglisë.

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