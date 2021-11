Kriza në kufirin Bjellorusi-Poloni, reagon NATO

Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO) tha të premten se po monitoronte për çdo përshkallëzim të mundshëm të situatës në kufijtë e anëtarëve të saj me Bjellorusinë, pasi parashutistët bjellorusë dhe rusë zhvilluan stërvitje të përbashkëta pranë Polonisë.

“Ne do të mbetemi vigjilentë ndaj rrezikut të përshkallëzimit dhe provokimit të mëtejshëm nga Bjellorusia në kufijtë e saj me Poloninë, Lituaninë dhe Letoninë dhe do të vazhdojmë të monitorojmë implikimet për sigurinë e Aleancës. Aleatët e NATO-s i bëjnë thirrje Bjellorusisë të ndërpresë këto veprime, për të respektuar të drejtat e njeriut dhe liritë themelore dhe për t’iu përmbajtur ligjit ndërkombëtar”, tha në një deklaratë Këshilli i Atlantikut të Veriut, organi kryesor vendimmarrës politik i NATO-s.