Kriza ekonomike në Britani, 2 milionë punëtore gati për grevë!

Dy milionë punëtorë janë vendosur në grevë për paga më të mira këtë dimër, teksa shpenzimet rriten mes krizës së kostos së jetesës dhe inflacionit në rritje.

Një mocion që bën thirrje që Kongresi i Sindikatave (TUC) të bashkërendojë veprimet industriale midis sindikatave të vendosura në grevë pritet të kalojë të mërkurën në takimin vjetor të organizatës në Brighton.

Punëtorët thelbësorë të sektorit publik , përfshirë mësuesit, infermierët dhe mjekët e rinj janë ndër ata që ka të ngjarë të ndërmarrin veprime në muajt e ardhshëm.

TUC ia ka vënë fajin për grevat në shkallë të gjerë konservatorëve dhe kryeministres Liz Truss, duke pretenduar se ata kanë futur ‘ligje të reja për ta bërë më të vështirë për punëtorët mbrojtjen e pagave dhe kushteve të tyre.’

Grupi pretendon se qeveria po ‘zgjidh një luftë me sindikatat dhe njerëzit që punojnë’ kur duhet të ‘punojë me sindikatat’ për t’u marrë me krizën e kostos së jetesës.

Shtytja e TUC-së për greva të unifikuara vjen pasi kancelari Jeremy Hunt u soll për të zëvendësuar të shkarkuarin Kwasi Kwarteng dhe për të rikthyer besueshmërinë në Downing Street.

Zoti Hunt tani shihet gjerësisht si figura më e fuqishme në qeveri, ndërsa ai përpiqet të riformësojë planet ekonomike të Kryeministrit për të qetësuar tregjet.