Kritika të ashpra për Tuchel pas humbjes së Anglisë: Nga Rooney te Lineker, të gjithë kundër trajnerit
Konfrontimi me të kaluarën është i menjëhershëm, pasi në Angli ekziston një opinion i përhapur: Thomas Tuchel duhej të kishte ndryshuar mentalitetin e kombëtares, duke e bërë atë më sulmuese. Në thelb, ai duhej të kishte përqafuar një ide futbolli më pak spekulative se ajo e paraardhësit Gareth Southgate. Analizën më të detajuar e ofron Jamie Carragher në faqet e Telegraph. Ai thekson se “me Tuchel u përhap një vizion romantik sipas të cilit gjërat do të kishin shkuar ndryshe në mbrëmje të caktuara, nëse Anglia do të kishte pasur një trajner më të vendosur, më proaktiv, me një aftësi për të lexuar ndeshjen në mënyrë që të merrte çdo vendim të rëndësishëm”. Carragher argumenton se kjo është dëshmuar si një vizion i thjeshtëzuar i futbollit kur je në fazën me eliminim direkt në nivelet më të larta.
Në këto raste, gjithmonë ekziston një element rreziku, veçanërisht kur ndeshja është në balancë dhe mbështetesh te stoli ose kur mendon se struktura taktike e ekipit kërkon një ndryshim radikal. Kur rezultati është “brenda ose jashtë”, gjykimi të shndërron në shenjtor ose mëkatar. Kjo është brutaliteti i futbollit. Kroacia, Italia, Franca dhe Spanja ishin të gjitha superiore ndaj Anglisë gjatë viteve të Southgate. Por, dje situata ishte edhe më e keqe nga pikëpamja menaxheriale, sepse Anglia ishte superiore ndaj Argjentinës për 72 minuta, megjithatë humbi. Kjo humbje e ktheu Gary Neville në vitin 2021. “Ishte shumë e ngjashme me finalen e Kampionatit Evropian kundër Italisë. Bëhet fjalë për mentalitetin dhe besimin për Anglinë, dhe për pak cilësi në mbajtjen e posedimit të topit. Nuk mund të besoj sa herë kam parë një situatë të ngjashme,” tha Neville.
Kritikat e Gary Lineker fillojnë me një pyetje mbi të ardhmen dhe degëzohen në ironi. “A është ai njeriu i duhur për të na çuar përpara? Unë kurrë nuk kërkoj që dikush të shkarkohet, por varet nga ai dhe nga ajo që mendon Federata. A jemi të kënaqur që arritëm në gjysmëfinale? Për mua, plani i lojës nuk kishte asnjë kuptim. Taktikisht ishte çorientues, të jem i sinqertë. Ishte një seri lëvizjesh të gabuara. Ishim të gjithë aty duke parë të njëjtën ndeshje dhe duke thënë të njëjtën gjë. E gjeta absolutisht të pakuptueshme menaxhimin e Messit; po luan kundër futbollistit më të madh të të gjitha kohërave. Duhet t’i rrish pas, në vend të kësaj ai ishte i lirë të dërgonte topa në zonë vazhdimisht.” Lineker shtoi me shaka: “Paraprakisht them se po bëj shaka, por pyes veten nëse Thomas Tuchel nuk është një spiun gjerman. Mendoj se Gjermania, duke qenë se aktualisht nuk është shumë e fortë dhe nuk arriti të kalojë fazën e grupeve, ka dërguar dikë për të na sabotuar.”
Wayne Rooney nuk ka dyshime: faji është tërësisht i trajnerit. “Vendimet e tij na kushtuan shtrenjtë. Nëse je një lojtar sulmues dhe pas avantazhit sheh ndryshime të tilla, humbet besimin. Nuk mund të mendosh se do t’ia dalësh pafundësisht. Fillon të besosh se nuk do të shkojë mirë nëse mbetesh kaq pasiv. Ai u kap nga paniku, hoqi dorë nga çdo mundësi për të kërkuar golin e dytë. Nëse i lejon Argjentinës, kaq plot cilësi, të rrotullohet gjithmonë rreth zonës së penalltisë, herët a vonë do të shënojë. Ata janë kampionët e botës. Jam i shkatërruar.” Edhe Michael Owen nuk e fshehu zhgënjimin, duke treguar shembullin për t’u ndjekur. “Shikoni Spanjën që me Francën ishte 1-0. Ky është kurajo. Kjo është guxim. Dhe pastaj shikoni Anglinë kur ishte 1-0. Cili është ndryshimi? Ne jemi një ekip më i mirë se Argjentina, nuk kam dyshime. Por në fund merituam të humbnim. Madje, mund të kishim përfunduar 4-1. Të fusësh tre mbrojtës kur ishim në avantazh 1-0, çfarë mesazhi dërgon një zgjedhje e tillë?”