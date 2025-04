Krimineli është mbular me uniformë, tha Toshkovski për antarin e sigurimit të Mickoskit i cili u arrestua

Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, tha se Ministria në radhët e saj po lufton aktivisht me kriminelët dhe se nuk bën dallim mes policëve dhe qytetarëve tjerë. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari, ai theksoi se janë paraqitur shumë kallëzime ndaj individëve të caktuar në Ministri dhe se Departamenti i Kontrollit të Brendshëm po vepron në përputhje me informacionet e marra.

“Ky është një nga rastet ku rezulton se MPB po lufton pa kriter kundër kriminelëve. Në Ministrinë e kontrollit janë bërë shumë kallëzime. Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, në kuadër të zhvillimit të hetimeve në bazë të informacioneve të marra, ka njoftuar prokurorin publik, i cili ka urdhëruar që të ndërmerren veprimet po atë mbrëmje. Pas kryerjes së aksionit në fjalë janë kryer disa kontrolle te punonjësit e policisë në departamentin e kontrollit të brendshëm, gjatë të cilave janë gjetur prova të caktuara të krimit të kryer. Më tej, dua t’u them të gjithë tradhtarëve në MPB se do të luftojmë pa dallim dhe pa kompromis për një forcë policore që do t’i mbrojë qytetarët dhe nuk do t’i reketojë ata”, tha Toshkovski.

Toshkovski theksoi se për momentin nuk mund të zbulojë detaje nga hetimi, por theksoi se sapo të bëhet publike informacioni do të ndahet me publikun.

Toshkovski konfirmoi gjithashtu se janë identifikuar keqpërdorime nga policët të cilët në mënyrë të paligjshme dhe jashtë detyrës kanë shfrytëzuar shpenzimet e udhëtimit.

Ministri ka konfirmuar se është hapur një procedurë dhe se po punohet për rastin

