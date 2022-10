Krimet e komunizmit mbi shqiptarët dhe nevoja për hapjen e dosjeve

Shoqëritë shqiptare, as në Shqipëri, as në Kosovë, nuk i kanë dënuar përnjëmend institucionalisht krimet e komunizmit, ndonëse të dyja vendet kanë vuajtur krime të rënda të sistemit komunist pas Luftës së Dytë Botërore.

Shkruan: Ismet AZIZI, Gjilan

Revolta popullore, pas rënies së Perdes së Hekurt nga Gjermania Lindore, në Çeki, Poloni e deri në Rumani 1989-1990, ishte ende e freskët dhe opinioni i përgjithshëm ndërkombëtar i kishte dënuar regjimet komuniste si regjime totalitare që kishin mbajtur pushtetin me dhunë dhe terror. Nga ana tjetër, ndryshimet demokratike kishin sjellë lirimin e ish-të burgosurve politikë, për derisa në viset ku sot jetojnë shqiptarët krimet e komunizmit tashmë një kohë të gjatë po ka hezitim, e në disa shtete edhe pengesa për të zbardh këtë pjesë të historisë sonë.

Si zakonisht shqiptarët karshi këtij fenomeni duhet të sillemi duke u bazuar në praktikat në vendet e ndryshme të botës, e veçmas ato europiane. Pasi që Europa Lindore u ballafaqua më shumë me krimet e komunizmit, aty shohim disa modele, praktika, përpjekje e mësime. Gjithashtu, modeli i Afrikës së Jugut me Komisionin e së Vërtetës, modeli i denacifikimit nga Gjermania, mund të jenë leksione. Mirëpo, të gjitha këto modele, duhet parë në kontekstin historik, politik, kulturor dhe rrethanave të rendit global.

Në Kosovë ka pasur para disa vitesh një iniciativë (sa për sy e faqe) për miratim të një rezolute që do të dënonte krimet e komunizmit. Shqipëria ka miratuar një rezolutë të tillë, në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike të Sali Berishës, pa votat e socialistëve, që tash janë në pushtet. Rezoluta është miratuar, por krimet nuk janë dënuar, sepse, pa ligjin e lustracionit, kjo nuk mund të bëhet. Presidenti shqiptar Bujar Nishani ka ngritur alarmin disa vite më parë kur ekspertë të drejtësisë atje propozonin futjen e një neni në Kushtetutën e Shqipërisë që do të ndalonte një herë e përgjithmonë hetimin e krimeve të komunizmit në Shqipëri.

Kosova dhe Shqipëria kanë histori të ndryshme komuniste, e që e njëjta ka ndikim edhe në periudhën post komuniste. Kosova me krimet e socializmit jugosllav, regjim i huaj, është tjetër kontekst me atë të Shqipërisë me regjim shqiptar diktatorial nga Enver Hoxha. Gjithashtu, duhet të ketë diskutim mbarëkombëtar, e veçmas nga historianë e akademikë. Duhet model unik me rrethanat e Kosovës, Shqipërisë dhe rajonit postjugosllav.

A duhet të heshtim apo duhet thënë të vërtetë me çfarëdo çmimi?

As nuk duhet heshtur, as nuk duhet imponuar modele përçarëse të shoqërisë. E vërteta është komplekse. Ka shumë të vërteta, varet nga perspektiva, por historia, diplomacia, marrëdhëniet ndërkombëtare, shkencat juridike, gazetaria, mund të na ndihmojnë shumë. Jo rrallë rastet që kanë ndodhë me ata që kanë provuar të hulumtojnë kanë pësuar keq, siç ka ndodhë para disa vitesh kur një avokat i njohur tetovar, i cili kishte bërë përpjekje për mbledhjen e dëshmive për krimet e ish regjimit komunist, sapo është vërejtur nga organet e shtetit, dyshohet të jetë helmuar. Individë të tjerë as që kanë mundur ta bisedojnë këtë çështje nga frika, prandaj, askush deri më sot nuk e ka ngritur zërin. Duhet menduar edhe për mediumin e të thënit të së vërtetës. Me ligj, me hapje të dosjeve, me arkivave, me penalizim të ish-përgjegjësve të regjimit për të mos marrë poste publike etj. Jam ithtar i dënimit të krimeve të komunizmit, qoftë edhe me një rezolutë në Kuvendin e Kosovës.

A duhet të ngelemi peng të “recidivëve të komunizmit”?

Shumë prej tyre janë edhe brez i moshuar dhe i mesëm. Disa akuzojnë edhe pasardhësit e tyre, bijtë e bijat. Por ky është mentalitet komunist i drejtësisë, e jo demokracisë. Si mund ta dënoni dikë për babanë e tij? Ka përgjegjësi vetëm individuale.

Mund të themi se trojet shqiptare janë të vetmet në Europë, në të cilat nuk është dhënë llogari për krimet e komunizmit. Shkaqet janë të ndryshme. Ndër të tjera të themi se trojet shqiptare të administruara nga disa shtete, kanë një të kaluar të veçantë, e cila ka lënë pasoja të mëdha. Edhe okupimi i trojeve shqiptare në Luftën e dytë botërore, nuk u përjetua njësoj. Okupimi i Shqipërisë nga Italia Fashite ishte një robëri klasike për popullin shqiptarë në Shqipëri, por, me hyrjen e trupave gjermane e italiane në Kosovë, këtë depërtim të ushtrisë gjermane dhe italiane e konsideruan si ” çlirim”. Ishte ky çlirim nga zgjedha sllave e greke e pjesëve të tokave shqiptare, gjermanët e italianët, u konsideruan si “çlirimtar”.

Nuk është vetëm te vendet me shumicë shqiptare në të cilat nuk është dhënë llogari për krimet e sistemit komunist. Në shumë vende të Europës Lindore, por edhe në vendet e ish-Jugosllavisë, si vetë Serbia, nuk u dënuan. Shembulli më i rëndë është Serbia, e cila mbahet fajtore me fuqinë disproporcionale të saj ndaj fqinjëve. Ajo as nuk u demillosheviqizua. Emri i tij ende është kudo. Shumica e ish-punonjësve të regjimit, u bënë figurat kryesore politike. Madje, jo vetëm që nuk u dënuan, por edhe u shpërblyen me pushtet politik e privilegje sociale. Disa prej tyre u përdorën si figura të tranzicionit nga komunizmi në demokraci, prandaj roli i tyre ishte edhe për asistencë të këtij kalimi në demokraci. Sot përdoret më shumë termi drejtësi tranzicionale, pasi e dimë se figurat e ndjeshme të këqija, e kanë ndikimin politik e social të drejtimit të masave të gjera kah një udhë e drejtuar për drejtësi relative. Shqiptarët janë të prirë të falin, disi sikurse të kaluarën duhet lënë prapa krahëve. Më së miri flet një rast në lidhje me kapjen e Aqif Blytës në Gjakovë nga Ali Shukriu në rolin e prokurorit, i cili e sjell në Pazar të Ri dhe pas tre javësh, më 21 janar 1945, ekzekutohet para masës popullore. Me këtë rast, sipas mbesës së Aqif Blytës dhënë autorit, Ali Shukriu i thotë, kinse me keqardhje: “A edhe ty Aqif po duhet me të burgosë?”. Zonja Hatka shpreh keqardhje që nuk ka pasur mundësi ta vizitoj Ali Shukriun sa ishte gjallë dhe t’i shpreh falënderim për sjelljen e tij.

Pse tolerohet rehabilitimi në heshtje i figurës së Enver Hoxhës?

Njerëzit dhe shoqëria kujtuan se me demokraci, do të ketë veç mirësi. Në sistemin postkomunist, kishte luftë për pushtet, korrupsion të lartë, krim të organizuar dhe njerëzit u zhgënjyen edhe me demokraci. Filluan ta donin kthimin e një kontrolli qoftë edhe autokratik. Arsyeja tjetër është se, u fol shumë për demokraci, por nuk ishte shumë në praktikë. Arsyeja tjetër është nevoja për një sistem ligjor e drejtësi, por që u keqkuptua me nevojën për “ringjallje të Enver Hoxhës”. Kur thonë “ah sikur të ishte gjallë Enveri!”, ky është çasti zhgënjyes me politikanët aktualë, me papunësinë, varfërinë, drejtësinë e munguar, korrupsionin, krimin e organizuar etj. Natyrisht, disa e duan rehabilitimin, ata që ishin pjesë e regjimit dhe frikësohen nga humbja e pushtetit dhe ardhja e kohës së krimeve të komunizmit, me ligj, dosje, arkiva dhe përpiqen të mbesin me pushtet, për të pasur ndikim në shtet, gjykata, parlament etj.

Në shumicën e subjekteve politike, por edhe më gjerë, për fat të keq ka ende me bindje enveriste. “Enveristë” do të thotë edhe të majtë. Ka shumë të majtë. Ka dallim edhe me qenë enverist i Kosovës e enverist i Shqipërisë, pasi të Kosovës ishin identifikim me antititistë, kurse të Shqipërisë mund të jenë të majtë socialistë. Në Kosovë kemi grupe të organizuara si në Ferizaj, që e përkujtojnë edhe sot Enver Hoxhën. Ama, enveristë që duan diktaturë, që dalin publikisht, nuk do të thotë se ekzistojnë.

Dihet botërisht se në Kosovë, Shqipëri edhe më hiq në Serbi Mal të Zi, e Maqedoni të kemi raste që është dënuar ndonjë kriminel i komunizmit e në mesin e tyre edhe të lëvizjes çetnike të ketë vuajtur burg për vepra të tyre të kryera ndaj shqiptarëve nga shkaku vetëm se ishin shqiptar.

Ka dështuar lustracioni, hapja e dosjeve dhe me qëllim janë politizuar dosjet. Ka dosje të rreme. Ka pak besueshmëri. Ka ndikime politike nga kasta e kaluar politike, e lidhur edhe familjarisht me regjimin e kaluar. Gjithashtu, partitë e majta, e rehabilitojnë indirekt, për qëllime të sotme elektorale. Një pjesë e elitës politike dhe shoqërore e Kosovës së shekullit të ri ka bërë gjeste paradoksale kur ka nderuar Fadil Hoxhën, madje duke i bërë varrim me nderime ushtarake sigurisht me miratimin e udhëheqësit politik. Po të njëjtit i kanë bërë homazhe edhe Shaban Polluzhës, lëvizjen e të cilit dhe atë vetë i ka vrarë Fadil Hoxha me partizanët e tij në mbarim të Luftës së Dytë. Të shpresojmë se kjo ka ndodhë me qëllim të pajtimit kombëtar.

Edhe në vendet tjera gjendja nuk është e lakmueshme. Për këtë flet më së miri edhe fakti se në pikën 6 të Rezolutës nr. 1481 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës të vitit 2006 thuhet se “është shumë i dobët ndërgjegjësimi i publikut për krimet e kryera nga regjimet komuniste totalitare”, ndërsa në pikën 7 Asambleja shpreh bindjen se “ndërgjegjësimi për historinë është një nga parakushtet për të shmangur krime të ngjashme në të ardhmen. Për më shumë, vlerësimi nga pikëpamja morale dhe dënimi i krimeve të kryera luajnë një rol të rëndësishëm për edukimin e gjeneratave të reja”.

Si duhet të sillen institucionet me familjet e prekura?

Dënim, së paku me rezolutë në parlamentet shqiptare, të ngremë muze për leksione të brezit të ri, dëmshpërblime të viktimave dhe privilegje shtetërore, ndalim të ish-figurave të regjimeve për poste publike, nëse është e mundur të dihen dosjet e të verifikohen, ligj për lustrim, ruajtje të arkivave, ndalim të rehabilitimit në hapësira publike, ndalim i përmendoreve për çfarëdo figure të ish-regjimit etj.

Sigurisht se edhe lidershipi ynë i sotëm është (me përjashtime), peng i të bëmave të etërve të tyre. Janë më shumë privilegje nga bëmat e etërve të tyre. Nuk ka pasur ndonjë mallkim, dënim, penalizim. Në raste të rralla me ndonjë burgim pas viteve të ’90-ta të fundit të shek. XX, por të shkurtër dhe pa ndonjë ligj siç duhet. Kosova e Shqipëria, kanë dështuar të ballafaqohen me të kaluarën e mos të flasim për viset tjera shqiptare në shtet për rreth me dënimin e krimeve të komunizmit. Për shumë arsye. Kosova kishte regjim të huaj. Shqipëria kishte regjim të vetin shqiptar. Ndërsa në Serbi, Mal të Zi e Maqedoni vetëm se ndryshoi uniforma, por jo edhe bindja politike ndaj shqiptarëve. Dallojnë në natyrë, esencë, rrethana, qasje e modele. Gjithashtu, Kosova frikësohet nga futja e dosjeve të rreme nga Serbia, sikurse ka ndodhur me dërgim të dosjeve të fabrikuara kundër UÇK-së dhe liderëve të tyre, në Gjykatën Speciale. Prandaj, është e vështirë t’u besohet dosjeve serb-sllave. Njësoj në Shqipëri, elitat komuniste ishin në pushtet dhe kanë mundur të ndërhyjnë në dosje, arkiva etj. Mund të përçahen familje të tëra, rajone dhe vetë kombi. Kemi sfidë drejtësinë lokale edhe me raste të përdhunimit grupor para pak muajsh, e lëre më krime para tri dekadash, e më herët a më vonë.