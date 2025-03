Krim i rëndë në familjen shqiptare në Selanik, burri vret gruan me thikë dhe hidhet nga ballkoni

Një krim i dyfishtë ka ndodhur në një familje shqiptare në Selanik.

Një 53-vjeçar me origjinë shqiptare ka vrarë me thikë gruan e tij dhe më pas i ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga ballkoni.

Sipas mediave greke, dy fëmijët e çiftit, 16 dhe 21 vjeç, nuk kanë qenë në banesë në momentin e ngjarjes.

Burri mbeti i plagosur rëndë pasi u hodh nga ballkoni, por ndërroi jetë në spital.

Fqinjët i thanë policisë se të dy ishin në ballkon kur ndodhi krimi. Nuk pati as të bërtitura dhe as sherre. Me thikë në dorë, burri goditi bashkëshorten 44-vjeçare në qafë dhe në bark. Ajo humbi jetën menjëherë si pasojë e hemorragjisë.

Shkaqet e ngjarjes së rëndë janë të paqarta. Edhe vetë fqinjët kanë treguar se ishte një familje e qetë dhe nuk kishin dëgjuar asnjëherë të konfliktoheshin./Tv Klan

MARKETING