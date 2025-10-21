Krijoni video më reale me Al – Google lanson Veo 3.1

Google ka lansuar Veo 3.1, versionin më të fundit të modelit të saj të gjenerimit të videos me anë të Inteligjencës Artificiale, i cili paraqet dalje audio të përmirësuar, mjete të përparuara redaktimi dhe performancë të përmirësuar të konvertimit të imazhit në video.

Duke u bazuar në versionin e Veo 3 të majit, përditësimi ofron pamje më realiste dhe saktësi më të madhe në ndjekjen e udhëzimeve krijuese.

Veo 3.1 prezanton mundësinë për të shtuar pa probleme objekte që përzihen me stilin vizual të një skene, me aftësi për heqjen e objekteve që do të vijnë së shpejti në Flow, redaktuesin e videove me Al të Google.

Modeli tani integron tinguj dhe jep rezultate më dinamike.

Veo 3.1 po lansohet në Flow, aplikacionin Gemini dhe API-të Vertex.

 

