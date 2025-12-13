Krijohet ‘koalicioni’ kundër planit të BE për Ukrainën, përbëhet nga katër shtete

Italia, Bullgaria dhe Malta iu bashkuan Belgjikës në kërkimin e alternativave ndaj një kredie 210 miliardë euro për Ukrainën me asetet e ngrira ruse, duke kërcënuar skemën e Bashkimit Evropian për ‘kredi dëmshpërblimi’.

Katër vendet mbështesin bllokimin e rezervave ruse, por paralajmërojnë se ato nuk duhet të përdoren direkt për Ukrainën.

Komisioni Evropian propozon bllokimin për të shmangur ndikimin e Hungarisë, raporton euractiv.

Kryeministri belg Bart De Wever kritikon kredisë si të rrezikshme ligjërisht dhe financiarisht. BE aktivizoi Nenin 122 për të ngrirë asetet ruse dhe shmangur kthimin e fondeve në Rusi.

Vendimi nuk duhet të krijojë precedent për politikën e sigurisë dhe jashtme të BE-së. BE-ja do të diskutojë ndryshimet e Belgjikës dhe garancitë për Euroclear para Këshillit të javës së ardhshme

 

