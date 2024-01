Kreu i KSHZ-së: Është legjitime të punohet edhe me gjashtë anëtarë

Kryetari i Komisionit Shtetërot Zgjedhor, Aleksandar Dashtevski ka deklaruar se KSHZ mund të punojë nëse ka shumicë” edhe nëse mungon një anëtar i saj. Për momentin, KSHZ ka gjashtë anëtarë, ndërsa anëtari I shtatë që I takon opozitës shqiptare ende nuk është zgjedhur. Dashtevski tha për TV 21 se anëtarët e KSHZ-së kanë përvojë dhe se janë të gatshëm për zgjedhje.

ALEKSANDAR DASHTEVSKI

“Kjo do të thotë se nëse janë gjashtë anëtarë mund të funksionojë pa probleme dhe ligjërisht. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mund të punojë edhe me katër anëtarë. Neve na takon t’i realizojmë zgjedhjet. Ne kemi një përbërje me përvojë, disa anëtarë janë tashmë në mandatin e dytë, ndërsa disa kanë tre mandate. Për mua ky është mandati i dytë por jo në kontinuitet. Jemi të gatshëm për zgjedhje. Nëse zgjidhet anëtari, mirë, nëse nuk zgjidhet, është legjitime dhe ligjore të punohet me gjashtë anëtarë”.

